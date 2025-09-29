Cunha bất mãn

Matheus Cunha thất vọng về Manchester United sau khi phải nhận thất bại 1-3 trước Brentford tại vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Matheus Cunha thất vọng sâu sắc.

Thất bại này tiếp tục làm tăng áp lực đối với HLV Ruben Amorim, khiến bầu không khí trong phòng thay đồ của "Quỷ đỏ" thêm nặng nề. Một số tân binh như Matheus Cunha hay Benjamin Sesko tỏ ra không hài lòng về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu của đội bóng.

MEN tiết lộ Cunha là người có sự bất mãn lớn nhất với tinh thần thi đấu của nhiều đồng đội, đồng thời cũng đặt dấu hỏi về lối chơi của Manchester United. Trong cuộc phỏng vấn sau trận với TNT Sport, tân binh người Brazil thẳng thắn chia sẻ: “Không khí trong phòng thay đồ đội lúc này rất tệ hại. Thành thật mà nói, mọi thứ rất kinh khủng".

"Khi kết quả không như ý, cảm giác thật sự tồi tệ. Mọi người cần phải làm tốt hơn. Đó là cách duy nhất”, Cunha nói thêm.

Thất bại 1-3 trước Brentford là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Manchester United, làm nổi bật những vấn đề trong lối chơi và sự thiếu ổn định dưới thời HLV Amorim. Nghiêm trọng hơn, nhiều ngôi sao của "Quỷ đỏ", đặc biệt là các tân binh, bắt đầu nghi ngờ về năng lực của HLV người Bồ Đào Nha.

Thất bại thứ ba trong 6 trận tại Premier League khiến Manchester United tiếp tục chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng.