Cunha mang tin vui cho MU

Matheus Cunha bắt đầu các buổi tập luyện cá nhân trên mặt cỏ nhân tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hồi phục chấn thương.

Cunha khả năng sắp trở lại thi đấu.

Theo Daily Mail, đội ngũ y tế Manchester United khẳng định chấn thương của Cunha không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Tuy nhiên, ban huấn luyện "Quỷ đỏ" không mạo hiểm để anh ra sân trong trận thua Man City 0-3 hôm 14/9.

Khả năng Cunha góp mặt ở trận gặp Chelsea cuối tuần này cũng để ngỏ. Tiền đạo người Brazil đang nỗ lực để trở lại thi đấu sớm nhất có thể, mang hy vọng cho HLV Ruben Amorim giữa lúc đội bóng đối mặt với hàng loạt vấn đề.

Cunha dính chấn thương trong trận thắng Burnley 3-2 hôm 30/8. Hình ảnh tiền đạo này lộ vẻ đau đớn khi rời sân khiến người hâm mộ và ban huấn luyện MU lo lắng. Sau đó, Cunha rút lui khỏi đợt tập trung của tuyển Brazil cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 trong tháng 9.

Cunha làm việc cùng đội ngũ y tế của CLB tại trung tâm huấn luyện Carrington thời gian qua. Đây không phải lần đầu Cunha gặp vấn đề tương tự. Anh từng nghỉ thi đấu 1 tháng rưỡi ở cuối mùa 2023/24 khi còn khoác áo Wolves.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế của Manchester United đánh giá đây là chấn thương cấp độ 1 hoặc 2, với thời gian hồi phục dự kiến mất 2-3 tuần, thay vì 10 tuần như lo ngại ban đầu.