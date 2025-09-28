Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cunha: 'Bầu không khí tại MU đang rất tệ'

  • Chủ nhật, 28/9/2025 07:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền đạo Matheus Cunha tỏ ra thất vọng sau trận thua 1-3 của MU trước Brentford trên sân khách tại vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Cunha tịt ngòi trước Brentford. Ảnh: Reuters.

Đây là thất bại thứ 3 của MU sau 6 vòng đấu Premier League, khiến họ tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Chiến thắng trước Chelsea ở vòng 5 chỉ giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tạm giảm áp lực, nhưng trận thua này lập tức khiến làn sóng chỉ trích dâng cao.

Sau trận, Cunha tỏ ra bức xúc khi trả lời phỏng vấn trên TNT Sport: “Bầu không khí lúc này tệ khủng khiếp. Thật lòng mà nói, rất tệ. Chúng tôi hiểu việc khoác áo một CLB như thế này quan trọng thế nào và luôn bước vào sân với mục tiêu chiến thắng".

Anh khẳng định toàn đội đều cảm thấy thất vọng vì không thể làm tốt hơn: “Cảm giác thật kinh khủng khi trận đấu kết thúc như vậy. Ai cũng muốn làm nhiều hơn và cần làm nhiều hơn. Chúng tôi phải đứng dậy và tiếp tục, đó là con đường duy nhất".

Những phát biểu thẳng thắn của Cunha cho thấy sự bất mãn đang âm ỉ trong nội bộ MU. Với phong độ hiện tại, HLV Amorim chắc chắn sẽ phải chịu sức ép lớn khi đội bóng đang đánh mất niềm tin từ người hâm mộ lẫn chính các cầu thủ.

“Quỷ đỏ” mới thắng 2 trận sau 6 vòng đấu và rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Cunha Cunha mu brentford premier league

    Đọc tiếp

    Dia chan tai Premier League hinh anh

    Địa chấn tại Premier League

    11 giờ trước 23:08 27/9/2025

    0

    Đêm 27/9, Liverpool bị Crystal Palace quật ngã với tỷ số 2-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý