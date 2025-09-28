Cunha: 'Bầu không khí tại MU đang rất tệ'

Tiền đạo Matheus Cunha tỏ ra thất vọng sau trận thua 1-3 của MU trước Brentford trên sân khách tại vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Cunha tịt ngòi trước Brentford. Ảnh: Reuters.

Đây là thất bại thứ 3 của MU sau 6 vòng đấu Premier League, khiến họ tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Chiến thắng trước Chelsea ở vòng 5 chỉ giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tạm giảm áp lực, nhưng trận thua này lập tức khiến làn sóng chỉ trích dâng cao.

Sau trận, Cunha tỏ ra bức xúc khi trả lời phỏng vấn trên TNT Sport: “Bầu không khí lúc này tệ khủng khiếp. Thật lòng mà nói, rất tệ. Chúng tôi hiểu việc khoác áo một CLB như thế này quan trọng thế nào và luôn bước vào sân với mục tiêu chiến thắng".

Anh khẳng định toàn đội đều cảm thấy thất vọng vì không thể làm tốt hơn: “Cảm giác thật kinh khủng khi trận đấu kết thúc như vậy. Ai cũng muốn làm nhiều hơn và cần làm nhiều hơn. Chúng tôi phải đứng dậy và tiếp tục, đó là con đường duy nhất".

Những phát biểu thẳng thắn của Cunha cho thấy sự bất mãn đang âm ỉ trong nội bộ MU. Với phong độ hiện tại, HLV Amorim chắc chắn sẽ phải chịu sức ép lớn khi đội bóng đang đánh mất niềm tin từ người hâm mộ lẫn chính các cầu thủ.

“Quỷ đỏ” mới thắng 2 trận sau 6 vòng đấu và rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League.

