Tình thế đảo ngược với Casemiro ở MU

Theo nguồn tin từ ESPN, Manchester United chưa hoàn toàn đóng lại cánh cửa với tiền vệ kỳ cựu Casemiro.

Casemiro còn cơ hội ở lại MU sau mùa 2025/26.

Tuy nhiên, để ở lại Old Trafford sau mùa giải này, ngôi sao người Brazil nhiều khả năng phải chấp nhận cắt giảm đáng kể mức thu nhập hiện tại.

Cầu thủ 33 tuổi còn hợp đồng với MU đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" tiếp tục trả anh mức lương cao ngất ngưởng - vốn thuộc nhóm đầu đội bóng kể từ khi chuyển đến từ Real Madrid năm 2022, nếu kích hoạt điều khoản gia hạn.

Trong bối cảnh lãnh đạo MU nỗ lực cắt giảm quỹ lương, Casemiro khả năng phải chấp nhận giảm thu nhập để ở lại "Nhà hát của những giấc mơ". Dù vậy, động thái này cho thấy MU thay đổi quan điểm về Casemiro. Họ vẫn đánh giá cao anh, thay vì lên kế hoạch bán đứt như trước đó.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Casemiro là quân bài quan trọng nơi tuyến giữa. Casemiro hiện cảm thấy ổn định ở Manchester cùng gia đình, nhưng anh cũng nhận được sự quan tâm từ các CLB Brazil và Saudi Pro League. Từ tháng 1/2026, cầu thủ kỳ cựu có quyền tự do đàm phán với các đội bóng ngoài nước Anh.

Ở chiều ngược lại, MU được cho là lên kế hoạch bổ sung một tiền vệ trong thời gian tới. Tương lai Kobbie Mainoo hiện khó đoán, trong khi Manuel Ugarte không đáp ứng được yêu cầu. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU nhắm Carlos Baleba nhưng thương vụ bế tắc khi Brighton yêu cầu hơn 100 triệu bảng.