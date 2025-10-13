Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thống kê điên rồ về MU

  • Thứ hai, 13/10/2025 19:12 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

MU tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League mùa này theo xG, nhưng nghịch lý là họ đứng giữa bảng xếp hạng bởi khả năng dứt điểm tệ hại.

MU tạo nhiều cơ hội ngon ăn nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn kém.

Theo dữ liệu thống kê từ mô hình bàn thắng kỳ vọng (xG), MU tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League 2025/26 với 15,72 xG, vượt cả Arsenal (13,75) và Chelsea (12,94). Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 7 vòng , ghi 9 bàn và để thủng lưới 11 lần.

Điều này cho thấy hiệu suất dứt điểm của MU cực kỳ tệ. Dù tạo ra nhiều cơ hội nhất giải, đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ chuyển hóa được hơn một nửa số cơ hội thành bàn thắng, tỷ lệ thấp nhất trong nhóm 10 đội đầu bảng. Để so sánh, Arsenal (đầu bảng với 16 điểm) ghi 14 bàn, trong khi Liverpool (15 điểm) có 13 pha lập công.

Chelsea - đội đứng thứ 7 với 11 điểm, cũng có hiệu suất tốt hơn, khi ghi 9 bàn từ 12,94 xG, gần đạt hiệu quả kỳ vọng. Ngược lại, hàng công MU dù được "máy tính" đánh giá sáng tạo và năng động bậc nhất giải đấu, lại thiếu chính xác trong khâu kết thúc.

Sự tương phản giữa thống kê và thực tế dần trở thành đề vấn đề nhức nhối ở Old Trafford. Ở trận mở màn thua Arsenal 0-1 hôm 17/8, MU tung ra tới 25 cú sút và đưa bóng trúng đích 7 lần nhưng không có bàn thắng. Ngược lại, "Pháo thủ" chỉ cần 3 cú sút trúng đích trong 9 lần dứt điểm để kết liễu MU.

Nếu không sớm cải thiện khâu chuyển hóa cơ hội, MU có nguy cơ lặp lại bi kịch quen thuộc chơi hay, nhưng không thắng. Trong khi đó, Arsenal và Liverpool dù tạo ra ít cơ hội hơn lại biết cách tận dụng tối đa để cạnh tranh chức vô địch.

Hojlund khiến MU bẽ mặt

Người hâm mộ tiếp tục mỉa mai MU khi tiền đạo Rasmus Hojlund thăng hoa trong màu áo tuyển Đan Mạch và Napoli mùa này.

30:1829 hôm qua

MU bị 'dội gáo nước lạnh' ở thương vụ 60 triệu bảng

Cả HLV Oliver Glasner lẫn tiền vệ trẻ Adam Wharton nhiều khả năng ở lại Crystal Palace, buộc MU phải có những tính toán khác.

31:1834 hôm qua

Cú sốc với Liverpool

Liverpool nhận tin không vui khi trung vệ Ibrahima Konate rút lui khỏi tuyển Pháp vì chấn thương, làm dấy lên lo ngại về khả năng ra sân trận gặp MU.

21:13 11/10/2025

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Minh Nghi

Thống kê điên rồ MU MU Arsenal Chelsea

    Đọc tiếp

    La lung Florian Wirtz hinh anh

    Lạ lùng Florian Wirtz

    1 giờ trước 11:40 14/10/2025

    0

    0 bàn thắng, 0 kiến tạo - những con số tưởng như lạnh lùng ấy lại đang kể một câu chuyện khác về Florian Wirtz.

    Bayern ra gia mua Bruno Fernandes hinh anh

    Bayern ra giá mua Bruno Fernandes

    2 giờ trước 11:00 14/10/2025

    0

    Bayern Munich đặt mục tiêu chiêu mộ Bruno Fernandes, đội trưởng của Manchester United.

    Barca chot tuong lai Rashford hinh anh

    Barca chốt tương lai Rashford

    2 giờ trước 11:00 14/10/2025

    0

    Barcelona đang nghiêm túc trong việc giữ chân Marcus Rashford sau quãng thời gian cho mượn thành công từ Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý