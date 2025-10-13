Thống kê điên rồ về MU

MU tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League mùa này theo xG, nhưng nghịch lý là họ đứng giữa bảng xếp hạng bởi khả năng dứt điểm tệ hại.

MU tạo nhiều cơ hội ngon ăn nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn kém.

Theo dữ liệu thống kê từ mô hình bàn thắng kỳ vọng (xG), MU tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League 2025/26 với 15,72 xG, vượt cả Arsenal (13,75) và Chelsea (12,94). Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 7 vòng , ghi 9 bàn và để thủng lưới 11 lần.

Điều này cho thấy hiệu suất dứt điểm của MU cực kỳ tệ. Dù tạo ra nhiều cơ hội nhất giải, đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ chuyển hóa được hơn một nửa số cơ hội thành bàn thắng, tỷ lệ thấp nhất trong nhóm 10 đội đầu bảng. Để so sánh, Arsenal (đầu bảng với 16 điểm) ghi 14 bàn, trong khi Liverpool (15 điểm) có 13 pha lập công.

Chelsea - đội đứng thứ 7 với 11 điểm, cũng có hiệu suất tốt hơn, khi ghi 9 bàn từ 12,94 xG, gần đạt hiệu quả kỳ vọng. Ngược lại, hàng công MU dù được "máy tính" đánh giá sáng tạo và năng động bậc nhất giải đấu, lại thiếu chính xác trong khâu kết thúc.

Sự tương phản giữa thống kê và thực tế dần trở thành đề vấn đề nhức nhối ở Old Trafford. Ở trận mở màn thua Arsenal 0-1 hôm 17/8, MU tung ra tới 25 cú sút và đưa bóng trúng đích 7 lần nhưng không có bàn thắng. Ngược lại, "Pháo thủ" chỉ cần 3 cú sút trúng đích trong 9 lần dứt điểm để kết liễu MU.

Nếu không sớm cải thiện khâu chuyển hóa cơ hội, MU có nguy cơ lặp lại bi kịch quen thuộc chơi hay, nhưng không thắng. Trong khi đó, Arsenal và Liverpool dù tạo ra ít cơ hội hơn lại biết cách tận dụng tối đa để cạnh tranh chức vô địch.