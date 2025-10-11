Cú sốc với Liverpool

Liverpool nhận tin không vui khi trung vệ Ibrahima Konate rút lui khỏi tuyển Pháp vì chấn thương, làm dấy lên lo ngại về khả năng ra sân trận gặp MU.

Konate chấn thương ở thời điểm Liverpool sa sút phong độ.

Konate chỉ tham gia các buổi tập nhẹ và không được HLV Didier Deschamps sử dụng trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Azerbaijan rạng sáng 11/10. Đến trận tiếp theo với Iceland, trung vệ Liverpool tiếp tục bị loại khỏi danh sách, và sẽ trở lại Anh để điều trị.

Konate chấn thương là tín hiệu đáng lo ngại cho Liverpool, nhất là khi họ chuẩn bị tiếp đón MU ở Premier League trên sân nhà vào ngày 19/10. Việc trung vệ này chưa chắc ra sân buộc HLV Arne Slot phải tính toán kỹ lưỡng cho hàng phòng ngự, trong bối cảnh Liverpool sa sút phong độ.

Cầu thủ người Pháp phải rời sân sau chưa đầy một giờ thi đấu trong trận thua 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 Premier League cuối tuần trước, với vấn đề ở cơ đùi.

HLV Slot chia sẻ sau trận: "Tôi không rõ chấn thương có nghiêm trọng không, nhưng khi tôi hỏi, cậu ấy nói cảm thấy đau cơ tứ đầu. Tôi thấy cậu ấy tập tễnh và phải thay ra để tránh rủi ro trong những pha bứt tốc tiếp theo".

Truyền thông Anh nhận định Liverpool trả giá đắt khi không quyết tâm theo đuổi Marc Guehi trong hè 2025. Đội bóng vùng Merseyside quan tâm đến Guehi từ khá sớm, nhưng tỏ ra thờ ơ trong khâu đàm phán.

Trong bối cảnh phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, việc thiếu hụt nhân sự có thể khiến "The Kop" khó duy trì được phong độ tốt nhất. Bằng chứng là thầy trò HLV Slot thua 3 trận liên tiếp gần đây.