Bayern hét giá kỷ lục cho Olise

Michael Olise đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi Liverpool xem anh là ứng viên hàng đầu thay thế Mohamed Salah.

Olise nằm trong tầm ngắm của Liverpool.

Theo AS, Olise hiện là một trong những cầu thủ tấn công được săn đón nhất châu Âu. Sau mùa giải đầu tiên ấn tượng tại Bundesliga, nơi anh liên tục ghi dấu ấn bằng những pha rê bóng tốc độ, khả năng tạo đột biến và kiến tạo xuất sắc, Olise trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình HLV Vincent Kompany. Bayern Munich tin rằng họ nắm trong tay một viên ngọc quý và không hề có ý định để anh ra đi sớm.

Giám đốc Thể thao Christoph Freund khẳng định, Bayern không chịu bất kỳ áp lực nào trong việc bán Olise, đồng thời cho biết cầu thủ này không có điều khoản giải phóng hợp đồng. Đội bóng xứ Bavaria chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá tối thiểu 150 triệu euro, cao gấp hơn 2 lần so với con số 60 triệu euro họ từng bỏ ra để chiêu mộ anh từ Crystal Palace và gấp hơn 3 lần so với vụ bán cầu thủ đắt nhất lịch sử CLB xứ Bavaria (De Ligt sang MU với giá 45 triệu euro).

Trong khi đó, phía Liverpool được cho là đã chuẩn bị một kế hoạch chuyển giao thế hệ trên hàng công. Mohamed Salah, ở tuổi 33, không thể tránh khỏi việc sa sút. HLV Arne Slot cùng ban lãnh đạo đội bóng vùng Merseyside xem Olise là người xứng tầm thay thế ngôi sao người Ai Cập.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Liverpool sẵn sàng chi hơn 100 triệu euro để thuyết phục Bayern, đồng thời hứa hẹn mức lương hậu hĩnh cho Olise. Tuy nhiên, thương vụ này được đánh giá là khó thành hiện thực, bởi Munich đang xem xét gia hạn hợp đồng với Olise đến năm 2031 để “khóa chặt” ngôi sao 23 tuổi.