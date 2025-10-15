Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự thật sau tin đồn MU lại bị bán

  • Thứ tư, 15/10/2025 12:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tin đồn MU sắp đổi chủ lại khiến mạng xã hội dậy sóng, nhưng phía The Athletic thận trọng khi khẳng định chưa có dấu hiệu rõ ràng về một thương vụ thực sự.

Nhà Glazer được đồn đoán có thể bán MU lần nữa.

Trên X, Turki Al-Sheikh - một nhân vật quyền lực trong lĩnh vực thể thao và giải trí Saudi Arabia, đồng thời là người thân cận với hoàng gia, viết: "Manchester United đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao để bán cho một nhà đầu tư mới. Hy vọng họ sẽ tốt hơn những người chủ hiện tại".

Dòng trạng thái ngay lập tức gây bão, khiến nhiều người tin rằng thương vụ chuyển nhượng quyền sở hữu CLB có thể sắp hoàn tất. Một số nhân vật trong giới Hoàng gia Saudi Arabia, gồm Hoàng tử Saud Mishal, cũng phản hồi lại bài đăng, càng khiến dư luận thêm sôi sục.

Trong podcast Talk of the Devils của The Athletic, nhà báo Andy Mitten, một cây bút am hiểu nội tình MU, tỏ ra hoài nghi: "Tôi chưa thấy bằng chứng nào về khoản đầu tư này. Nhiều người từng nói điều tương tự rồi phải rút lại. MU không có lý do gì để gọi điện cho báo chí mà xác nhận cả".

Mitten nhắc lại câu chuyện cũ, khi cựu danh thủ Rio Ferdinand từng tuyên bố sai rằng "MU sắp được Qatar mua lại. "Đó là ví dụ điển hình cho việc tin đồn có thể lan rộng chỉ vì một phát biểu chưa được kiểm chứng", ông kết luận.

Trong khi đó, theo Daily Mail, một tập đoàn đầu tư từ UAE đang xem xét nghiêm túc khả năng gửi đề nghị mua lại MU. Nguồn tin còn cho biết nhóm nhà đầu tư đã liên hệ với một số cựu cầu thủ "Quỷ đỏ" để mời họ làm đại sứ cho dự án, nếu thương vụ thành công.

Hiện phía nhà Glazer vẫn giữ im lặng. Dù chưa có xác nhận chính thức, làn sóng đồn đoán mới cho thấy thương vụ đổi chủ tại Old Trafford vẫn là chủ đề nóng bậc nhất của bóng đá Anh.

