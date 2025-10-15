Bóng đá Nhật Bản chinh phục những gã khổng lồ

Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Nhật Bản lại khiến cả thế giới phải ngả mũ như lúc này.

Dưới bàn tay của Hajime Moriyasu, “Samurai xanh” (biệt danh tuyển Nhật Bản) không chỉ đại diện cho tinh thần châu Á mà còn trở thành một thế lực toàn cầu - một đội bóng biết cách đánh bại những đối thủ mà trước đây họ chỉ dám mơ đối đầu.

Từ World Cup 2022 đến nay, hành trình của Nhật Bản là chuỗi chiến thắng vang dội trước những cái tên khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng: Uruguay, Đức, Tây Ban Nha và Brazil - bốn nhà cựu vô địch thế giới. Đáng nói, nhiều chiến thắng trong số đó đến khi họ đang bị dẫn bàn, minh chứng cho bản lĩnh và niềm tin không bao giờ lung lay của người Nhật.

Tại Qatar, Nhật Bản khiến cả thế giới choáng váng khi lội ngược dòng đánh bại Đức và Tây Ban Nha, hai cường quốc châu Âu sở hữu lực lượng hùng hậu. Ở cả hai trận, thầy trò Moriyasu đều bị dẫn trước 0-1 nhưng vẫn thắng 2-1, để rồi giành ngôi đầu bảng tử thần. Nhiều người gọi đó là “phép màu”, nhưng với bóng đá Nhật Bản, đó là kết quả của hơn hai thập kỷ đầu tư bài bản, xây dựng triết lý riêng và rèn luyện thế hệ cầu thủ được đào tạo toàn diện cả kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật.

Một năm sau, Nhật Bản lại khiến người Đức sững sờ khi đè bẹp “Cỗ xe tăng” 4-1 ngay tại Wolfsburg trong trận giao hữu. Không còn là bất ngờ, đó là tuyên ngôn: Nhật Bản giờ đã trưởng thành, đủ sức sánh vai với những nền bóng đá hàng đầu. Và mới đây, họ khép lại chuỗi chinh phục bằng chiến thắng 3-2 trước Brazil trong trận giao hữu tối 14/10, sau khi bị dẫn 0-2 - một trận đấu cho thấy sự kiên cường và bản lĩnh phi thường của đội bóng đến từ châu Á.

HLV Hajime Moriyasu - người từng bị nghi ngờ sau thất bại tại Asian Cup 2023 - nay trở thành biểu tượng của một cuộc cách mạng âm thầm. Ông không hô hào hay phô trương, chỉ kiên định với con đường của mình: xây dựng một đội bóng kỷ luật, hiện đại, và thông minh.

Dưới thời Moriyasu, Nhật Bản pressing mạnh mẽ, di chuyển linh hoạt và biết cách tận dụng tối đa tốc độ, kỹ thuật lẫn sự ăn ý của các cầu thủ. Những ngôi sao như Mitoma, Kubo, Endo, Doan hay Minamino giờ đây không chỉ là cá nhân tài năng, mà là mắt xích trong một tập thể hoàn chỉnh.

Điều đặc biệt ở Nhật Bản là họ không dựa vào ngôi sao, mà dựa vào hệ thống. Mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vị trí, vai trò và mục tiêu chung. Moriyasu đã biến tinh thần tập thể thành vũ khí mạnh nhất - thứ mà không phải đội tuyển lớn nào cũng duy trì được trong thời đại bóng đá cá nhân lên ngôi.

Nhật Bản hôm nay không còn là “kẻ học việc chăm chỉ” của bóng đá thế giới, mà đã trở thành một hình mẫu về sự tiến hóa. Họ đánh bại những gã khổng lồ không chỉ bằng chiến thuật và thể lực, mà bằng tư duy và bản lĩnh - những phẩm chất đã ăn sâu trong văn hóa Nhật.

Mỗi chiến thắng trước Đức, Tây Ban Nha hay Brazil đều không chỉ là trận cầu, mà là lời khẳng định: bóng đá châu Á đã bước qua giới hạn cũ. Và ở ngọn cờ đầu ấy, là hình ảnh một Nhật Bản lạnh lùng, bền bỉ và đầy kiêu hãnh.

Giờ đây, khi “Samurai xanh” bước ra sân, người ta không còn nói về phép màu nữa. Họ nói về sức mạnh thực sự của Nhật Bản, về đội quân của Hajime Moriyasu - những cầu thủ hiện đại đang chinh phục thế giới bằng ý chí và niềm tin không bao giờ tắt.