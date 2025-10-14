Tội đồ của tuyển Brazil

Sai lầm của trung vệ Fabricio Bruno khiến Brazil nhận thất bại 2-3 trước Nhật Bản tại Tokyo ở trận giao hữu tối 14/10.

Bruno vướng chỉ trích.

Phút 52 trên sân Ajinomoto, Bruno lúng túng khi bị áp sát, sau đó chuyền bóng thẳng vào chân Takumi Minamino trong vùng cấm của tuyển Brazil. Tiền đạo người Nhật Bản chớp thời cơ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Đến phút 71, Bruno (cao 1,92 m) áp sát Ayase Ueda – người vốn chỉ cao 1,82 m – nhưng trung vệ người Brazil vẫn để thua trong pha không chiến, tạo điều kiện cho đối thủ ấn định tỷ số 3-2.

Trên các mạng xã hội, nhiều bình luận gay gắt nhắm đến vị trí của Bruno. CĐV đòi loại anh khỏi các giải đấu trong tương lai, đồng thời cho rằng HLV Carlo Ancelotti phải xem lại công tác lựa chọn nhân sự hàng thủ.

Một số bình luận đáng chú ý sau trận đấu nhắm đến Bruno có nội dung: “Cậu ta cao lớn mà để thua dễ dàng thế sao?”, “Không thể chấp nhận kiểu phòng thủ thế này trong tuyển Brazil”, “Bruno là điểm yếu để đối thủ khai thác".

Trước đó, Bruno từng được HLV Ancelotti đánh giá cao sau màn trình diễn chắc chắn tại CLB Cruzeiro ở giải VĐQG Brazil. Tuy nhiên, sai lầm trong cuộc đối đầu với Nhật Bản có thể khiến Bruno mất điểm trầm trọng.

Rõ ràng, HLV Ancelotti phải chấn chỉnh lại hàng thủ nếu không muốn sớm bị loại ở World Cup 2026.

