Bàn thắng gây sốt của tiền đạo Nhật Bản

Tiền đạo Ayase Ueda tỏa sáng trong màn ngược dòng thắng 3-2 của Nhật Bản trước Brazil ở trận giao hữu tối 14/10.

Ayase Ueda nâng tỷ số lên 3-2 cho Nhật Bản trước Brazil.

Phút 71, Ueda bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Souza của Brazil, khiến sân vận động Ajinomoto vỡ òa cảm xúc. Dù trung vệ Fabricio Bruno (cao 1,92 m) áp sát, Ueda – người vốn chỉ cao 1,82 m – vẫn chiến thắng trong pha không chiến và mang về bàn thắng quan trọng.

Đây cũng là pha lập công thứ 10 của Ueda trong mùa này, tính cả trong màu áo Feyenoord lẫn đội tuyển quốc gia. Ueda đang thể hiện phong độ chói sáng và có khởi đầu ấn tượng nhất sự nghiệp.

Pha lập công của Ueda cũng khiến cư dân mạng tranh luận. Ngoài những bình luận ca ngợi khả năng bật nhảy của tuyển thủ Nhật Bản, nhiều fan đã chỉ trích trung vệ Bruno của Brazil vì phòng ngự kém.

“Cậu ta chỉ được cái to xác”, một CĐV viết. Tài khoản khác nhận định: “Có lẽ HLV Carlo Ancelotti phải xem lại hàng thủ của mình”. Người hâm mộ khác lên tiếng: “Điều tôi cần là Thiago Silva chỉ huy hàng phòng ngự tệ hại này”.

Brazil dẫn trước 2-0 sau hiệp một nhờ công của Paulo Henrique và Gabriel Martinelli. Tuy nhiên, Ueda, Takumi Minamino và Keito Nakamura đã giúp Nhật Bản ngược dòng thắng ngoạn mục. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Nhật Bản đánh bại Brazil ở cấp độ đội tuyển.

Cả Nhật Bản và Brazil đều đã giành vé dự World Cup 2026, và màn so tài ở Tokyo chính là lời khẳng định họ sẽ là những đối thủ đáng gờm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

