Tuyển Nhật Bản tạo cơn địa chấn trước Brazil

Tối 14/10, tuyển Nhật Bản gây sốc khi thắng ngược Brazil 3-2 ở trận giao hữu diễn ra tại châu Á.

Tuyển Nhật Bản trừng phạt sai lầm của hàng thủ Brazil.

Sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Hàn Quốc, tưởng chừng Brazil sẽ tiếp tục cuộc trình diễn rực rỡ dưới thời Carlo Ancelotti. Thế nhưng tại Tokyo, Selecao lại sụp đổ theo kịch bản không ai ngờ. Họ dẫn trước 2 bàn rồi để Nhật Bản lội ngược dòng thắng 3-2.

Khởi đầu như mơ, Brazil sớm tạo ra thế trận áp đảo. Paulo Henrique mở tỷ số ở phút 26 bằng cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, trước khi Gabriel Martinelli nhân đôi cách biệt sau đường chuyền dọn cỗ của Lucas Paquete. Khi tỷ số là 2-0, ít ai nghĩ đoàn quân của Ancelotti lại đánh rơi tất cả chỉ trong 40 phút sau đó.

Tinh thần chiến đấu và tính tổ chức - vốn là thương hiệu của người Nhật, trở thành chìa khóa. Takumi Minamino rút ngắn tỷ số đầu hiệp hai, mở màn cho màn lội ngược dòng ngoạn mục. Chỉ trong vòng 10 phút, Keito Nakamura đưa trận đấu về vạch xuất phát, rồi Ayase Ueda hoàn tất cú ngược dòng bằng pha đánh đầu chính xác ở phút 71.

Brazil nỗ lực dồn ép trong những phút cuối, nhưng hàng thủ kín kẽ cùng phản xạ xuất thần của thủ thành Zion Suzuki khiến mọi cơ hội trôi qua. Đáng chú ý, cú volley ở phút 90+5 của Joelinton bị Suzuki bay người cản phá, khép lại đêm thi đấu đáng quên của đội bóng Nam Mỹ.

Với kết quả này, Nhật Bản chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng. Trên đất Tokyo, "vũ điệu Samba" bị chặn lại bởi tinh thần Samurai lạnh lùng, kỷ luật và chính xác đến từng nhịp. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Nhật Bản trước Brazil trong các lần đụng độ.