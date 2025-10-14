Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơ hội để Neymar trở lại tuyển Brazil

  • Thứ ba, 14/10/2025 05:28 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dành những lời khen ngợi cho tài năng của Neymar, nhấn mạnh khả năng trở lại đội tuyển quốc gia Brazil của tiền đạo này.

Neymar vẫn là niềm hy vọng của tuyển Brazil.

Trong phát biểu ở chuyến du đấu của Brazil tại châu Á hôm 13/10, HLV Ancelotti khẳng định: “Neymar có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Khi cậu ấy ở trạng thái phong độ tốt, với thể lực sung mãn, Neymar sở hữu phẩm chất để chơi không chỉ cho đội tuyển Brazil, mà còn cho bất kỳ đội tuyển quốc gia nào trên thế giới”.

Theo Globo, nhận xét từ Ancelotti cho thấy cánh cửa cho Neymar ở tuyển Brazil luôn rộng mở. Chỉ cần ngôi sao của Santos khoẻ mạnh, anh sẽ chắc chắn được triệu tập. Đây gần như là đặc quyền mà Neymar được hưởng ở tuyển Brazil, và ngay cả một HLV mới như Ancelotti cũng phải tuân theo.

Là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Brazil, Neymar phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là các chấn thương liên tiếp trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ cần khoẻ mạnh về thể trạng, anh sẽ dự World Cup 2026.

Cựu sao Barcelona không thi đấu cho Santos thời gian qua, bất chấp CLB này đang nỗ lực thoát cảnh rớt hạng vào cuối mùa. Chấn thương gân kheo Neymar gặp phải hồi đầu tháng 9 khiến anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng.

Neymar đang trong giai đoạn hồi phục và chỉ kịp trở lại sân cỏ vào cuối tháng 11, thời điểm giải VĐQG Brazil sắp hạ màn. Tình trạng hiện tại của chân sút này cũng khiến nhiều người hâm mộ lo anh không đảm bảo thể lực cho World Cup 2026 - mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp.

Song, lời khẳng định từ Ancelotti không chỉ là nguồn động viên lớn mà còn mở ra hy vọng về việc Neymar sẽ sớm trở lại đội tuyển Brazil, bất chấp phong độ.

Neymar Neymar brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

