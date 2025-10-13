Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân binh MU là 'bản hợp đồng tệ nhất hè 2025'

  • Thứ hai, 13/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Theo kết quả khảo sát từ The Athletic, tiền đạo Benjamin Sesko của MU bị các người đại diện bóng đá bầu chọn là bản hợp đồng tệ nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Sesko chưa đáp ứng được kỳ vọng khi thế chỗ Rasmus Hojlund.

Gia nhập Old Trafford từ RB Leipzig với mức giá khổng lồ 74 triệu bảng, Sesko được kỳ vọng là lời giải cho bài toán hàng công của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, 6 trận đầu tiên không bàn thắng khiến cầu thủ người Slovenia hứng chịu chỉ trích dữ dội.

Theo The Athletic, trong cuộc khảo sát với 20 người đại diện, Sesko nhận 6 phiếu bầu - nhiều nhất, gấp đôi thủ môn James Trafford của Manchester City ở vị trí thứ hai.

Một người đại diện nhận định: "Manchester United United bị áp lực phải mua Sesko". Một người khác nói thẳng: "Số tiền bỏ ra quá lớn so với năng lực của cầu thủ". Người khác chua chát: "Quá nhiều tiền cho một tiền đạo không quá nổi bật".

Dù vậy, Sesko đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc với hai bàn thắng liên tiếp ở Premier League gần đây. Cựu danh thủ Michael Owen cho rằng những đánh giá vội vàng là không công bằng: "Tôi không muốn phán xét cậu ấy sớm như vậy. Sesko cần thêm thời gian, và điều quan trọng là cậu ấy đang dần tự tin hơn".

Tính đến thời điểm này, Sesko mới chỉ đá chính vài trận cho "Quỷ đỏ". Nhưng với mức giá 74 triệu bảng và kỳ vọng khổng lồ, áp lực vẫn chưa rời khỏi đôi chân của tiền đạo 22 tuổi khi anh được xem là tương lai của hàng công MU.

Thống kê điên rồ về MU

MU tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League mùa này theo xG, nhưng nghịch lý là họ đứng giữa bảng xếp hạng bởi khả năng dứt điểm tệ hại.

18 giờ trước

MU chọn 'Kante mới' vá tuyến giữa

MU sẵn sàng cho một cuộc cải tổ nơi tuyến giữa với việc quan tâm đến Lucien Agoume của Sevilla khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 sắp mở cửa.

18 giờ trước

MU bị 'dội gáo nước lạnh' ở thương vụ 60 triệu bảng

Cả HLV Oliver Glasner lẫn tiền vệ trẻ Adam Wharton nhiều khả năng ở lại Crystal Palace, buộc MU phải có những tính toán khác.

31:1834 hôm qua

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

