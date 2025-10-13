Tân binh MU là 'bản hợp đồng tệ nhất hè 2025'

Theo kết quả khảo sát từ The Athletic, tiền đạo Benjamin Sesko của MU bị các người đại diện bóng đá bầu chọn là bản hợp đồng tệ nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Sesko chưa đáp ứng được kỳ vọng khi thế chỗ Rasmus Hojlund.

Gia nhập Old Trafford từ RB Leipzig với mức giá khổng lồ 74 triệu bảng, Sesko được kỳ vọng là lời giải cho bài toán hàng công của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, 6 trận đầu tiên không bàn thắng khiến cầu thủ người Slovenia hứng chịu chỉ trích dữ dội.

Theo The Athletic, trong cuộc khảo sát với 20 người đại diện, Sesko nhận 6 phiếu bầu - nhiều nhất, gấp đôi thủ môn James Trafford của Manchester City ở vị trí thứ hai.

Một người đại diện nhận định: "Manchester United United bị áp lực phải mua Sesko". Một người khác nói thẳng: "Số tiền bỏ ra quá lớn so với năng lực của cầu thủ". Người khác chua chát: "Quá nhiều tiền cho một tiền đạo không quá nổi bật".

Dù vậy, Sesko đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc với hai bàn thắng liên tiếp ở Premier League gần đây. Cựu danh thủ Michael Owen cho rằng những đánh giá vội vàng là không công bằng: "Tôi không muốn phán xét cậu ấy sớm như vậy. Sesko cần thêm thời gian, và điều quan trọng là cậu ấy đang dần tự tin hơn".

Tính đến thời điểm này, Sesko mới chỉ đá chính vài trận cho "Quỷ đỏ". Nhưng với mức giá 74 triệu bảng và kỳ vọng khổng lồ, áp lực vẫn chưa rời khỏi đôi chân của tiền đạo 22 tuổi khi anh được xem là tương lai của hàng công MU.