MU chọn 'Kante mới' vá tuyến giữa

  • Thứ hai, 13/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

MU sẵn sàng cho một cuộc cải tổ nơi tuyến giữa với việc quan tâm đến Lucien Agoume của Sevilla khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 sắp mở cửa.

Theo truyền thông Anh, MU bắt đầu tìm hiểu khả năng chiêu mộ Lucien Agoume.

Mùa hè 2025, HLV Ruben Amorim thất bại trong việc chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Mục tiêu hàng đầu của MU là Carlos Baleba. Tuy nhiên, Brtighton hét giá lên tới 115 triệu bảng khiến đội chủ sân Old Trafford rút lui.

Nỗ lực mượn Conor Gallagher từ Atletico Madrid vào ngày cuối cũng bất thành. Giờ đây, Lucien Agoume - tiền vệ người Pháp được mệnh danh là "Kante mới", nổi lên như một lựa chọn khả thi hơn nhiều, cả về phong độ lẫn giá trị chuyển nhượng.

Cầu thủ 23 tuổi chơi nổi bật trong màu áo Sevilla, với trung bình 4 pha thu hồi bóng, 2 cú tắc bóng và 2 lần cản phá mỗi trận tại La Liga. Anh thắng hơn 52% các pha tranh chấp và duy trì hiệu suất chuyền bóng ấn tượng, trung bình 33 đường chuyền mỗi trận, gấp đôi so với Baleba. Ngoài ra, Agoume còn góp hai pha kiến tạo cho đội bóng xứ Andalusia.

Đáng chú ý, điều khoản giải phóng của Agoume chỉ ở mức 35 triệu bảng. Đây được xem là "món hời" cho MU trong bối cảnh Sevilla gặp khó khăn tài chính vì vắng bóng ở đấu trường châu Âu. Nếu tận dụng cơ hội, "Quỷ đỏ" có thể mang về một tiền vệ trẻ, giàu năng lượng và hiệu quả hơn so với các mục tiêu từng theo đuổi.

Agoume còn nhiều tiềm năng phát triển, nhưng những màn trình diễn thời gian qua cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép mà MU đang thiếu. Agoume hứa hẹn trở thành tấm khiên chắc chắn nơi trung tuyến mà không cần chi tiêu quá đà.

