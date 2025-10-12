Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu cầu thủ MU hay nhất trận thua của Indonesia

  Chủ nhật, 12/10/2025 07:08 (GMT+7)
Zidane Iqbal trở thành điểm sáng trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Iraq trước Indonesia ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 rạng sáng 12/10.

Zidane Iqbal ghi bàn duy nhất, chấm dứt giấc mơ World Cup của Indonesia.

Trên sân King Abdullah Sports City, Zidane Iqbal được tung vào từ đầu hiệp hai và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo MU giúp tuyến giữa Iraq hoạt động linh hoạt hơn, tăng nhịp tấn công và kiểm soát bóng hiệu quả.

Phút 76, Iqbal tung cú sút chìm từ ngoài vùng cấm, bóng găm thẳng vào lưới thủ môn Maarten Paes, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công giúp Iqbal được bình chọn là "Cầu thủ hay hất trận đấu", khẳng định vai trò quyết định trong chiến thắng của Iraq.

Hè 2023, MU quyết định bán đứt Iqbal cho FC Utrecht với giá 1 triệu euro. Nền tảng kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng của Iqbal được đánh giá cao, song lại không được HLV Erik ten Hag trọng dụng.

Trở lại với trận đấu, "Tim Garuda" có màn trình diễn không hề tồi. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung, đại diện Đông Nam Á phải trả cái giá quá đắt. Indonesia khép lại cơ hội dự World Cup sau 2 trận thua liên tiếp.

Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 14/10, Saudi Arabia và Iraq sẽ "tử chiến" để tranh vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé đến thẳng World Cup 2026 vào năm sau. Đội thua sẽ đối mặt rủi ro ở play-off liên lục địa.

Lãnh đạo tuyển Indonesia xin lỗi

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir - gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể giành vé dự World Cup 2026.

Đội trưởng Indonesia nổi giận với trọng tài

Trung vệ Jay Idzes của Indonesia cảm thông cho sự tức giận của CĐV nhà sau thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Hành động gây sốc của CĐV Indonesia

Rạng sáng 12/10, đội tuyển Indonesia tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

