Cựu cầu thủ MU hay nhất trận thua của Indonesia

Zidane Iqbal trở thành điểm sáng trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Iraq trước Indonesia ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 rạng sáng 12/10.

Zidane Iqbal ghi bàn duy nhất, chấm dứt giấc mơ World Cup của Indonesia.

Trên sân King Abdullah Sports City, Zidane Iqbal được tung vào từ đầu hiệp hai và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo MU giúp tuyến giữa Iraq hoạt động linh hoạt hơn, tăng nhịp tấn công và kiểm soát bóng hiệu quả.

Phút 76, Iqbal tung cú sút chìm từ ngoài vùng cấm, bóng găm thẳng vào lưới thủ môn Maarten Paes, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công giúp Iqbal được bình chọn là "Cầu thủ hay hất trận đấu", khẳng định vai trò quyết định trong chiến thắng của Iraq.

Hè 2023, MU quyết định bán đứt Iqbal cho FC Utrecht với giá 1 triệu euro. Nền tảng kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng của Iqbal được đánh giá cao, song lại không được HLV Erik ten Hag trọng dụng.

Trở lại với trận đấu, "Tim Garuda" có màn trình diễn không hề tồi. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung, đại diện Đông Nam Á phải trả cái giá quá đắt. Indonesia khép lại cơ hội dự World Cup sau 2 trận thua liên tiếp.

Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 14/10, Saudi Arabia và Iraq sẽ "tử chiến" để tranh vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé đến thẳng World Cup 2026 vào năm sau. Đội thua sẽ đối mặt rủi ro ở play-off liên lục địa.