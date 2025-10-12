Hành động gây sốc của CĐV Indonesia

Rạng sáng 12/10, đội tuyển Indonesia tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

CĐV Indonesia ném ly nhựa xuống sân.

Kết quả này đồng nghĩa với việc “Garuda” xếp cuối bảng B và tan mộng dự vòng chung kết World Cup 2026.

Trên khán đài, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng lan tỏa. Nhiều CĐV Indonesia tỏ rõ sự bức xúc khi cho rằng các cầu thủ Iraq thường xuyên “ăn vạ” và câu giờ lộ liễu. Đỉnh điểm là cảnh tượng chai nước, ly nhựa bị ném xuống sân, khiến trận đấu phải tạm hoãn để các cầu thủ và nhân viên dọn dẹp.

Trung vệ đội trưởng Jay Idzes của Indonesia buộc phải tiến đến khu vực khán đài để trấn an, đồng thời kêu gọi người hâm mộ ngừng hành động quá khích để trận đấu tiếp tục.

Về chuyên môn, Indonesia một lần nữa thể hiện bộ mặt nhạt nhòa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert, đội bóng Đông Nam Á gần như không tạo ra cơ hội đáng kể. Lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết cùng sự bế tắc trong tấn công tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng.

Không ít ý kiến chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan quá bảo thủ trong cách dùng người, đồng thời triển khai chiến thuật nghèo nàn, thiếu sáng tạo, không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Thất bại này đánh dấu một chương buồn của bóng đá Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Từ những kỳ vọng lớn sau các bước tiến ở đấu trường khu vực, đoàn quân của Kluivert lại cho thấy chênh lệch đẳng cấp lớn so với nhóm đội mạnh tại châu Á.

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Indonesia trước Thái Lan Đêm 25/7, Indonesia hòa Thái Lan 1-1 trong 120 phút, sau đó thắng 7-6 ở loạt luân lưu bán kết giải Đông Nam Á.