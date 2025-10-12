Ronaldo gây thất vọng

Rạng sáng 12/10, siêu sao 40 tuổi đá hỏng phạt đền trong trận thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Ireland ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của Bồ Đào Nha.

Phút 73, Francisco Trincao tung cú sút từ sát vạch 16,5 m. Dara O'Shea lăn xả để ngăn chặn nhưng để bóng chạm tay. Trọng tài chính ngay lập tức cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền.

Như thường lệ, Cristiano Ronaldo nhận nhiệm vụ đá penalty. Siêu sao sinh năm 1985 tung cú sút vào chính giữa khung thành nhưng lại bị Caoimhi Kelleher dùng chân cản phá.

Ronaldo phung phí cơ hội mười mươi, khiến Bồ Đào Nha suýt chia điểm trước đối thủ đang xếp bét bảng. Phút 90+1, Trincao treo bóng như đặt để Ruben Neves bật cao đánh đầu, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu trên sân Jose Alvalade.

Trận thắng nhọc giúp "Seleccao" bứt phá ở vòng loại World Cup. Tại bảng F, thầy trò HLV Roberto Martinez có 9 điểm, hơn Hungary 5 điểm. Ở lượt tiếp theo diễn ra vào ngày 14/10, hai đội tuyển này sẽ đối đầu trực tiếp.

Trở lại trận gặp Ireland, Bồ Đào Nha chơi nửa sân. Điều này thể hiện qua tỷ lệ cầm bóng 69% cùng 30 lần dứt điểm. Ở chiều ngược lại, đội khách chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trong cả trận và đều không đi trúng đích.

Riêng Ronaldo có đến 7 lần dứt điểm. Dù vậy, anh chỉ có một lần đưa bóng đi trúng đích, đó lại là cú sút phạt đền hỏng. Điều này khiến lão tướng sinh năm 1985 bị Flashscore chấm điểm thấp nhất đội hình Bồ Đào Nha (6,1).