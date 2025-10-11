Thứ duy nhất ám ảnh Ronaldo

Với Cristiano Ronaldo, phong độ, danh tiếng hay danh hiệu đều có thể thay đổi, nhưng mái tóc thì "không bao giờ được phép mất đi".

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ phong thái của một siêu sao - từ sân cỏ cho tới hình ảnh ngoài đời. Chủ nhân 5 Quả Bóng Vàng chinh phục hầu hết danh hiệu cao quý của bóng đá thế giới, song lại gây chú ý khi chia sẻ điều giúp anh duy trì sự tự tin suốt nhiều năm qua là mái tóc.

Trong cuộc phỏng vấn trên sóng Loud FM, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha thẳng thắn nói: "Làm gì cũng tốt hơn khi có tóc. Nếu bạn thấy tôi không có tóc, tôi sẽ không còn là Cristiano như bây giờ. Tôi nghĩ có tóc khiến bạn trông tốt hơn, ít nhất là theo quan điểm của tôi".

CR7 luôn gắn liền với hình ảnh chỉn chu, phong cách và đầy tự tin. Ronaldo cho rằng việc chăm sóc ngoại hình, đặc biệt là mái tóc, không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sự tự tin của mỗi người.

Hiện tại, Ronaldo mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Anh là đồng sáng lập của Inspire - thương hiệu chuyên về thẩm mỹ, tóc và tự tin cá nhân, hiện có mặt tại nhiều phòng khám ở Riyadh và Trung Đông.

Từ những kiểu tóc gây sốt ở Manchester United, hình ảnh hào hoa tại Real Madrid cho đến phong cách hiện đại ở Al-Nassr, mái tóc luôn là một phần trong hành trình xây dựng thương hiệu toàn cầu của vị tỷ phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá.