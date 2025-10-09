Bước đột phá giúp Ronaldo thành tỷ phú bóng đá

Trong hành trình được công nhận là "tỷ phú bóng đá" đầu tiên trong lịch sử, Cristiano Ronaldo có bước đột phá về tiền lương thưởng khi khoác áo Al Nassr.

Ronaldo có thu nhập đáng mơ ước ở Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên đạt mốc tài sản tỷ phú, theo thống kê mới nhất từ Bloomberg. Thành công này đến chủ yếu nhờ bản hợp đồng khổng lồ của anh với Al Nassr - đội bóng thuộc Saudi Pro League, cùng hàng loạt khoản đầu tư và hợp đồng quảng cáo béo bở trên toàn cầu.

Ronaldo gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023, sau khi chấm dứt hợp đồng với MU theo thỏa thuận đôi bên. Sau khi World Cup 2022 khép lại, CR7 ký hợp đồng hai năm rưỡi với Al Nassr, hưởng mức lương kỷ lục 177 triệu bảng/năm – tương đương 3,4 triệu bảng/tuần.

Theo báo cáo, trong hai năm đầu tiên tại Al Nassr, Ronaldo bỏ túi 354 triệu bảng, cộng thêm 102 triệu bảng chỉ trong nửa đầu năm 2025. Tổng cộng, bản hợp đồng đầu tiên giúp siêu sao người Bồ Đào Nha thu về 456 triệu bảng sau hai năm.

Ronaldo cam kết tương lai với Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Bất chấp nhiều tin đồn về khả năng ra đi, Ronaldo quyết định gắn bó với đội bóng thủ đô Riyadh khi ký gia hạn thêm 2 năm hồi tháng 6, với hợp đồng trị giá khoảng 298 triệu bảng. Trong hợp đồng mới, siêu sao 40 tuổi kiếm khoảng 12,4 triệu bảng mỗi tháng, đồng nghĩa với việc anh bổ sung thêm gần 50 triệu bảng chỉ trong bốn tháng qua.

Báo chí Saudi Arabia cho biết con số này chưa bao gồm 20% cổ phẩn mà CR7 nhận khi ký hợp đồng mới với Al Nassr, biên anh thành một trong những cổ đông của CLB.

Tính đến nay, Ronaldo ghi 104 bàn thắng sau 117 trận cho Al Nassr. Thành tích trên sân cỏ cùng nguồn thu khổng lồ tại Saudi Arabia giúp anh nâng tổng số tiền kiếm được tại CLB này lên tới 505,6 triệu bảng - một con số khổng lồ trong lịch sử thể thao.

Với khối tài sản vượt mốc 1 tỷ bảng, Ronaldo không chỉ khẳng định vị thế huyền thoại trên sân cỏ mà còn trở thành biểu tượng thành công của làng thể thao quốc tế.

Kante lướt qua, không bắt tay Ronaldo Hôm 27/9, khoảnh khắc N’Golo Kante thản nhiên lướt qua Cristiano Ronaldo trước đại chiến giữa Al-Ittihad và Al-Nassr gây bão mạng xã hội.