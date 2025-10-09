Cầu thủ Indonesia phản ứng sau trận thua Saudi Arabia

Đội trưởng tuyển Indonesia, Jay Idzes, thừa nhận đội trải qua một trận đấu khó khăn khi để thua 2-3 trước Saudi Arabia tại vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á rạng sáng 9/10.

Idzes (3) tiếc nuối sau trận thua Saudi Arabia.

Mặc dù Saudi Arabia phải thi đấu thiếu người, Indonesia vẫn không thể tận dụng lợi thế để giành điểm. Thất bại này khiến thầy trò HLV Patrick Kluivert khởi đầu không như mong đợi ở giai đoạn quan trọng nhất của vòng loại.

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Jay Idzes thẳng thắn chia sẻ: “Đây không phải là trận đấu dễ dàng. Sau khi bị gỡ hoà, chúng tôi để đối thủ ghi thêm bàn quá sớm. Mọi thứ trở nên rất khó khăn kể từ đó. Chúng tôi cần xem lại trận đấu, nhìn nhận lại những gì đã xảy ra".

Dù thất vọng với kết quả, trung vệ sinh năm 2000 khẳng định tinh thần chiến đấu của toàn đội vẫn nguyên vẹn. “Ở trận tới, chúng tôi còn một cơ hội nữa. Mọi thứ chưa kết thúc. Chúng tôi phải tiếp tục tin tưởng và chiến đấu nỗ lực để giành chiến thắng trước Iraq", Idzes nói thêm.

Đội trưởng tuyển Indonesia cũng dành lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ nước nhà: “Chúng tôi có những CĐV tuyệt vời nhất thế giới. Toàn đội thực sự biết ơn sự ủng hộ to lớn từ các bạn. Dù thua 2-3, họ vẫn dành cho chúng tôi tình yêu và sự động viên. Chúng tôi muốn đền đáp lại điều đó, nhưng thật tiếc là chưa thể làm được hôm nay.”

Theo lịch, tuyển Indonesia sẽ có trận đấu thứ hai gặp Iraq vào ngày 12/10 trên sân King Abdullah Sports City.

