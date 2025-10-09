Phán quyết gây sốc về tương lai Amorim

Đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai của HLV Ruben Amorim hôm 8/10.

Amorim có thể ở lại MU lâu dài. Ảnh: Reuters.

Sau gần một năm dẫn dắt MU, Amorim vẫn chưa thể giúp “Quỷ đỏ” tìm lại vị thế vốn có. Đội bóng đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Phong độ thất thường và lối chơi thiếu bản sắc khiến tương lai của HLV 40 tuổi bị đặt dấu hỏi trong thời gian gần đây.

Trước làn sóng chỉ trích từ truyền thông, Sir Jim Ratcliffe lên tiếng bảo vệ Amorim, đồng thời khẳng định CLB sẽ không đưa ra những quyết định vội vã.

“Amorim chưa có mùa giải tốt nhất, nhưng Ruben cần có thời gian để chứng minh mình là một HLV giỏi. Tôi nghĩ khoảng 3 năm là quãng thời gian hợp lý", Ratcliffe chia sẻ.

Ông nhấn mạnh thêm: “Truyền thông lúc nào cũng muốn thành công ngay lập tức, như thể chỉ cần bấm công tắc là mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng bóng đá không hoạt động theo cách đó. MU không thể bị chi phối bởi những phản ứng nhất thời hay ý kiến chủ quan của báo chí".

Trong bối cảnh tương lai của Amorim còn bỏ ngỏ, nhiều cái tên đã được đồn đoán có thể ngồi vào “ghế nóng” tại Old Trafford, bao gồm Oliver Glasner, Gareth Southgate, Zinedine Zidane và Unai Emery.

Dù vậy, chiến thắng 2-0 trước Sunderland hôm 4/10 phần nào giúp Amorim tạm thời giải tỏa áp lực. Sau loạt trận quốc tế, MU sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 19/10.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.