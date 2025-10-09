CĐV Indonesia nổi giận với HLV Kluivert

HLV Patrick Kluivert chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Indonesia sau thất bại 2-3 trước Saudi Arabia ở vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á rạng sáng 9/10.

Kluivert vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Indonesia để thua trên sân King Abdullah Sports City trong trận đấu có tới 3 quả phạt đền và 2 tấm thẻ đỏ, và Saudi Arabia chỉ còn 10 người trên sân. Kevin Diks ghi cú đúp bàn thắng nhưng vẫn không thể giúp Indonesia giành được ít nhất một trận hòa.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập những lời phàn nàn nhắm vào chiến lược gia người Hà Lan, đặc biệt là quyết định tung vào sân Yakob Sayuri, Marc Klok và Beckham Putra Nugraha trong đội hình xuất phát.

Yakob Sayuri, người được Kluivert bố trí đá hậu vệ phải, trở thành tâm điểm chỉ trích khi mắc nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự. Phút 56, cầu thủ này kéo áo Firas Al Buraikan trong vòng cấm khiến Indonesia phải chịu phạt đền, dẫn đến bàn thua thứ hai.

“Yakob Sayuri quá tệ ở hàng thủ. Anh ấy mất hết sự tự tin và liên tục mắc lỗi", một CĐV bình luận. Nhiều người khác cũng đồng loạt cho rằng Yakob thi đấu “cẩu thả” và “thiếu tập trung”.

Nhiều cầu thủ Indonesia chơi kém trước Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Yakob, Marc Klok cũng bị xem là nguyên nhân khiến tuyến giữa Indonesia đánh mất thế trận. Tiền vệ gốc Hà Lan liên tục chuyền hỏng và không thể kiểm soát khu trung tuyến, trong đó có tình huống mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của Saleh Al Shamat ở phút 17.

“Marc Klok hoàn toàn lạc lõng, anh ấy phá hỏng lối chơi của đội", một tài khoản mạng xã hội bức xúc.

Beckham Putra Nugraha cũng không thoát khỏi “bão” chỉ trích. Thi đấu mờ nhạt trong hiệp một, anh bị thay ra sớm bởi Eliano Reijnders ở đầu hiệp hai. “Cậu ta chỉ ở tầm SEA Games", một CĐV mỉa mai. Một người khác so sánh: “Beckham không thể tạo đột biến như Marselino dù cả hai đều còn trẻ".

Trận thua này khiến HLV Kluivert chịu áp lực nặng nề, khi giới chuyên môn và người hâm mộ bắt đầu nghi ngờ năng lực của ông trong việc lựa chọn nhân sự và chiến thuật cho đội tuyển Indonesia.

