Quyết định gây phẫn nộ ở vòng loại World Cup

Đêm 8/10, Cape Verde lỡ cơ hội giành vé dự World Cup sớm vì quyết định của tổ trọng tài.

Phút 90+7, Cape Verde tổ chức đợt phản công với 4 cầu thủ. Ở phía đối diện, Libya chỉ còn một hậu vệ. Tiền đạo của Cape Verde nhận bóng rồi dễ dàng hạ thủ môn trong pha đối mặt. Tuy nhiên, bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị.

Cape Verde mất bàn thắng ở phút 90+7.

Từ video làm chậm, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy hậu vệ của Libya không kịp dâng lên để bẫy việt vị. Tuy nhiên, tổ trọng tài, do không có sự hỗ trợ của VAR, có quyết định gây tranh cãi.

"Một vụ cướp", một fan bức xúc. "Trọng tài thật tệ hại", người thứ 2 lên tiếng. "Cape Verde hãy gửi đơn khiếu nại lên FIFA để trừng phạt tổ trọng tài", CĐV thứ 3 bình luận.

Cape Verde trải qua 90 phút đầy kịch tính trước Lybia. Họ bị dẫn 3-1 đến tận phút 75, nhưng sai lầm không tưởng của thủ môn Murad Al Wuheeshi, khi để bóng trôi qua hai chân, đi vào lưới, giúp đội khách lấy lại tinh thần và giành lại 1 điểm sau trận hòa 3-3.

Đội tuyển đến từ đất nước chỉ có 600.000 dân, Cape Verde tiếp tục dẫn đầu bảng D với 20 điểm và chỉ cần đánh bại Eswatini, đối thủ yếu nhất bảng ở lượt cuối để hoàn thành câu chuyện cổ tích với tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Trong khi đó, trận hòa tai hại khiến Libya gần như hết hy vọng dự ngày hội bóng đá thế giới. Cơ hội để Libya chiếm lại vị trí thứ 2 chỉ còn trên lý thuyết, bởi họ kém Cameroon 3 điểm, hiệu số cũng thua xa (2 so với 12).

Xếp hạng bảng D.