Đội tuyển thứ 16 giành vé dự World Cup

Rạng sáng 9/10, Ai Cập đánh bại Djibouti 3-0, qua đó giành vé dự World Cup sau 8 năm chờ đợi.

Salah giúp tuyển Ai Cập dự World Cup 2026.

Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, Mohamed Salah cùng đồng đội có cuộc dạo chơi trên sân khách. Đại diện Đông Bắc châu Phi chỉ cần 8 phút để xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà với pha đánh đầu cận thành chuẩn xác của Ibrahim Adel.

6 phút sau, đến lượt Mohamed Salah tỏa sáng với tình huống chạy chỗ, dứt điểm bằng má ngoài đẳng cấp, nhân đôi cách biệt cho Ai Cập. Trước sức chống cự yếu ớt của Djibouti, Salah hoàn tất cú đúp ở phút 84, từ một pha tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn.

Với đầu tàu Salah, tuyển Ai Cập đã dự World Cup 2 lần trong 8 năm gần nhất. Trước đó, đội tuyển này từng trải qua quãng thời gian 28 năm không được tận hưởng bầu không khí của giải đấu lớn nhất thế giới cấp quốc gia.

Cục diện bảng A sớm ngã ngũ, khi Burkina Faso chắc chắn giành vị trí thứ 2. Đội tuyển này có cơ hội vào top 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt tại vòng loại khu vực châu Phi, qua đó đi tiếp vào vòng play-off.

Ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, người hâm mộ đã xác định 16 đội tuyển khác dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).

Cục diện bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.