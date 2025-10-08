Kịch bản điên rồ ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi

Đêm 8/10, Cape de Verde bị Libya dẫn 3-1 đến phút 75 nhưng vẫn kịp gỡ hòa, qua đó sáng cửa giành vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Cape de Verde chuẩn bị giành vé World Cup 2026.

Ở lượt trận áp chót bảng D, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu phi, Cape de Verde cần 3 điểm để sớm có vé đến châu Mỹ vào năm sau. Tuy nhiên, mọi chuyện tưởng chừng vượt khởi tầm kiểm soát của thầy trò HLV Leitao Brito, khi họ để thủng lưới đến 3 lần, ở các phút 1, 42 và 58.

Bất ngờ xảy ra khi đội tuyển đứng hạng 70 thế giới vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian cuối trận. Sidny Cabral và Willy Semedo lần lượt ghi bàn ở phút 76 và 82, giúp đội khách giành lại 1 điểm quý giá.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3. Đội tuyển đến từ đất nước chỉ có 600.000 dân tiếp tục dẫn đầu bảng D với 20 điểm và chỉ cần đánh bại Eswatini, đối thủ yếu nhất bảng ở lượt cuối để hoàn thành câu chuyện cổ tích với tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, trận hòa tai hại khiến Libya gần như hết hy vọng dự ngày hội bóng đá thế giới.

Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Cameroon của Andre Onana, Bryan Mbeumo thắng Mauritius 2-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng D với 18 điểm. Mbeumo góp bàn thắng ấn định thắng lợi cho "Sư tử bất khuất". Ở lượt trận cuối, Cameroon sẽ chạm trán Angola, đội tuyển đã hết mục tiêu phấn đấu.

Cơ hội để Libya chiếm lại vị trí thứ 2 chỉ còn trên lý thuyết, bởi họ kém vị trí có vé play-off của Cameroon 3 điểm, hiệu số cũng kém xa (2 so với 12).

Xếp hạng bảng D, vòng loại World Cup khu vực châu Phi.