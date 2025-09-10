Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phút nổi nóng của Onana

  • Thứ tư, 10/9/2025 18:09 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Andre Onana phản ứng mạnh với một cổ động viên quá khích sau thất bại 0-1 của Cameroon trước Cape Verde thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi sáng 10/9.

Khoảnh khắc Onana va chạm với người hâm mộ Sau thất bại 0-1 trước Cape Verde ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào sáng 10/9, Andre Onana có va chạm mạnh với một cổ động viên quá khích.

Trận thắng giúp Cape Verde đứng trước cơ hội giành tấm vé lịch sử dự World Cup lần đầu tiên. Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng trăm cổ động viên tràn xuống sân ăn mừng.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một fan tiếp cận Onana và muốn selfie. Dù vậy, thủ thành người Cameroon không giữ được bình tĩnh, dùng cánh tay đẩy mạnh người này ra với vẻ mặt cau có, bực bội.

Cánh tay của Onana được nhìn thấy chạm vào mặt người đàn ông. Tình huống nhanh chóng leo thang khi cổ động viên đó đáp trả bằng cách ném chai nước về phía ngôi sao người Cameroon. Cảm xúc của Onana có thể hiểu là sự thất vọng sau trận thua, kết hợp với việc bị người hâm mộ tiếp cận quá gần.

Cú va chạm với cổ động viên là minh chứng cho quãng thời gian đầy sóng gió và thử thách của Onana, từ phong độ phập phù trên sân, mất vị thế ở Old Trafford cho đến việc sắp sửa phải "khăn gói" rời Premier League.

Onana có năng lực và là thủ môn xuất sắc tại Ajax và Inter Milan, nhưng đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp. Với việc gia nhập Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn một mùa tại Thổ Nhĩ Kỳ, Onana cần nhanh chóng lấy lại phong độ.

Trở lại với trận đấu với Cape Verde, Onana bị chỉ trích khi để Dailon Livramento rê bóng tới sát khung thành, trước khi ghi bàn duy nhất của trận đấu. Hình ảnh Onana không lao lên áp sát đối phương tạo tranh cãi trên mạng xã hội, đặt dấu hỏi về phong độ và thái độ thi đấu của thủ môn này.

Trận thua tai hại của Onana và đồng đội

Thất bại 0-1 trước Cape Verde tối 9/9 không chỉ là một cú ngã đơn thuần, mà còn phơi bày những bất ổn đang bủa vây bóng đá Cameroon.

8 giờ trước

Amorim tức giận với Onana

Ruben Amorim không hài lòng khi Andre Onana dính chấn thương trong hè này, vài ngày sau khi video ghi lại cảnh thủ môn người Cameroon tham gia một trận đấu ở quê nhà trở nên viral.

12 giờ trước

Onana lại hóa tội đồ

Andre Onana mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua trong thất bại 0-1 của Cameroon trước Cape Verde tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

