Phút nổi nóng của Onana

Andre Onana phản ứng mạnh với một cổ động viên quá khích sau thất bại 0-1 của Cameroon trước Cape Verde thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi sáng 10/9.

Khoảnh khắc Onana va chạm với người hâm mộ Sau thất bại 0-1 trước Cape Verde ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào sáng 10/9, Andre Onana có va chạm mạnh với một cổ động viên quá khích.

Trận thắng giúp Cape Verde đứng trước cơ hội giành tấm vé lịch sử dự World Cup lần đầu tiên. Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng trăm cổ động viên tràn xuống sân ăn mừng.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một fan tiếp cận Onana và muốn selfie. Dù vậy, thủ thành người Cameroon không giữ được bình tĩnh, dùng cánh tay đẩy mạnh người này ra với vẻ mặt cau có, bực bội.

Cánh tay của Onana được nhìn thấy chạm vào mặt người đàn ông. Tình huống nhanh chóng leo thang khi cổ động viên đó đáp trả bằng cách ném chai nước về phía ngôi sao người Cameroon. Cảm xúc của Onana có thể hiểu là sự thất vọng sau trận thua, kết hợp với việc bị người hâm mộ tiếp cận quá gần.

Cú va chạm với cổ động viên là minh chứng cho quãng thời gian đầy sóng gió và thử thách của Onana, từ phong độ phập phù trên sân, mất vị thế ở Old Trafford cho đến việc sắp sửa phải "khăn gói" rời Premier League.

Onana có năng lực và là thủ môn xuất sắc tại Ajax và Inter Milan, nhưng đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp. Với việc gia nhập Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn một mùa tại Thổ Nhĩ Kỳ, Onana cần nhanh chóng lấy lại phong độ.

Trở lại với trận đấu với Cape Verde, Onana bị chỉ trích khi để Dailon Livramento rê bóng tới sát khung thành, trước khi ghi bàn duy nhất của trận đấu. Hình ảnh Onana không lao lên áp sát đối phương tạo tranh cãi trên mạng xã hội, đặt dấu hỏi về phong độ và thái độ thi đấu của thủ môn này.