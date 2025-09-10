Trận thua tai hại của Onana và đồng đội

Thất bại 0-1 trước Cape Verde tối 9/9 không chỉ là một cú ngã đơn thuần, mà còn phơi bày những bất ổn đang bủa vây bóng đá Cameroon.

Onana không có phong độ tốt từ CLB đến ĐTQG.

Từ thế cửa trên với dàn sao đắt giá, “Những chú sư tử bất khuất” giờ tự đẩy mình vào thế phải bám víu hy vọng mong manh trong cuộc đua giành vé đến World Cup 2026. Với tuyển Cameroon, trận thua vừa qua khiến người hâm mộ nổi cơn thịnh nộ, họ chỉ trích Andre Onana - người được cho là mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Khi lợi thế bị ném đi

Trước trận đấu, Cameroon xếp nhì bảng D với 15 điểm, chỉ kém Cape Verde 1 điểm tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Chiến thắng sẽ giúp họ đoạt ngôi đầu và rộng đường giành vé trực tiếp tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng thay vì tận dụng cơ hội, họ trắng tay rời Estadio Nacional de Cabo Verde, nơi 15.000 khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho đội chủ nhà.

Thất bại ấy khiến Cameroon tụt lại phía sau, bị Cape Verde gia tăng cách biệt lên 4 điểm. Trong bối cảnh vòng loại chỉ còn 2 lượt trận, cơ hội đi thẳng đến World Cup gần như đóng sập. Thậm chí, ngay cả tấm vé vớt dự vòng play-off cũng đang bị đe dọa, khi Libya áp sát với chỉ 1 điểm ít hơn. Một cú vấp có thể kéo Cameroon từ vị thế ứng viên thành kẻ ngoài cuộc.

Điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ thất vọng nhất nằm ở sự đối lập giữa tiềm lực nhân sự và màn trình diễn thực tế. Cameroon ra sân với Bryan Mbeumo - chân sút khoác áo Manchester United, được định giá hơn 56 triệu euro. Họ còn có Carlos Baleba, tiền vệ trẻ của Brighton có giá hơn 100 triệu euro được “Quỷ đỏ” theo đuổi suốt mùa hè 2025; Jackson Tchatchoua của Wolves; và Andre Onana - thủ môn từng bắt chính ở chung kết Champions League trong màu áo Inter Milan.

Tuyển Cameroon gục ngã trước Cape Verde.

Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình Cameroon lên tới 179,95 triệu euro, gấp bảy lần con số 23,5 triệu euro của Cape Verde. Chỉ riêng Mbeumo đã có giá trị gấp đôi toàn bộ đối thủ. Nhưng rốt cuộc, thứ quyết định lại không nằm ở giá trị chuyển nhượng.

Trong 90 phút, Cape Verde cầm bóng 39%, tung ra 9 cú sút (4 trúng đích) và có bàn thắng duy nhất. Cameroon dù sở hữu nhiều hảo thủ nhưng chỉ sút 8 lần, trong đó đúng 2 lần bóng đi trúng mục tiêu. Sự khác biệt không nằm ở bảng giá, mà ở khát khao và hiệu quả thi đấu.

Nỗi ám ảnh ngoài sân cỏ

Nếu chỉ nhìn vào con số thống kê, nhiều người sẽ cho rằng thất bại này mang tính thời điểm. Nhưng vấn đề của Cameroon sâu xa hơn thế. Bóng đá nước này đang khủng hoảng ở thượng tầng.

Chủ tịch Liên đoàn Samuel Eto’o - huyền thoại từng mang niềm tự hào cho quốc gia - hiện bị bủa vây bởi hàng loạt cáo buộc tham nhũng, thao túng và biển thủ. Những lùm xùm này kéo theo sự hoài nghi, gây rối loạn nội bộ và ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý cầu thủ.

Trong bối cảnh cần sự ổn định để bước vào vòng loại quan trọng nhất, đội tuyển lại trở thành tâm điểm của những tranh cãi ngoài chuyên môn. Cái bóng của Eto’o - người từng là biểu tượng - giờ phủ lên cả thành tích sân cỏ, khiến sự đoàn kết lung lay.

Mbeumo không cứu được tuyển Cameroon.

Cameroon từng là lá cờ đầu của châu Phi ở World Cup. Hình ảnh Roger Milla nhảy múa bên cột cờ hay thế hệ Eto’o từng gieo rắc nỗi sợ cho nhiều ông lớn vẫn còn nguyên trong ký ức. Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ sống bằng quá khứ. Thành tích được xây bằng sự chuẩn bị, chiến thuật hợp lý và tinh thần chiến đấu.

Cape Verde - một đội tuyển nhỏ bé với ngân sách hạn chế - chứng minh điều đó. Họ không có ngôi sao sáng giá, nhưng sở hữu sự gắn kết, kỷ luật chiến thuật và tinh thần chiến đấu máu lửa. Ở một trận cầu mang tính bản lề, điều ấy đã đánh bại tập hợp ngôi sao của Cameroon.

Với thất bại này, Cameroon buộc phải thắng cả hai trận cuối vòng loại, đồng thời cầu mong Cape Verde sảy chân. Nói cách khác, họ đánh mất quyền tự quyết. Trong một giải đấu ngắn hạn, nơi sai lầm phải trả giá đắt, Cameroon giờ đối diện với kịch bản tồi tệ: lỡ hẹn World Cup lần đầu tiên sau nhiều kỳ liên tiếp góp mặt.

Trận thua trước Cape Verde vì vậy không chỉ là cú sảy chân, mà là lời cảnh tỉnh. Một tập thể đắt giá, nhiều ngôi sao vẫn có thể trở nên vô hại nếu thiếu sự gắn kết và bị phân tâm bởi những vấn đề ngoài lề. Với Cameroon, thất bại này có thể sẽ được nhắc lại như bước ngoặt đưa “Những chú sư tử bất khuất” từ thế lực quen thuộc của World Cup trở thành kẻ đứng ngoài cuộc chơi.

Khoảnh khắc Onana đứng yên để đối thủ ghi bàn Andre Onana phản ứng tệ, dẫn đến bàn thua duy nhất của Cameroon trước Cape Verde tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.