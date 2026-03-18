Chelsea cúi đầu rời Champions League sau tổng tỷ số 2-8

Rạng sáng 18/3, Chelsea thua PSG 0-3 trên sân nhà, qua đó dừng chân ở vòng 16 đội với tổng tỷ số 2-8.

Chelsea có chuỗi trận bết bát.

Paris Saint-Germain dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của Chelsea bằng chiến thắng 3-0 ngay tại Stamford Bridge, qua đó khép lại cặp đấu vòng 16 đội UEFA Champions League với tổng tỷ số không tưởng 8-2. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của "The Blues" trong một cặp đấu hai lượt ở cúp châu Âu.

Bước vào trận đấu với niềm tin tạo nên kỳ tích sau khi thua đậm ở lượt đi, Chelsea nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 6 phút. Sai lầm trong khâu xử lý bóng của Mamadou Sarr đã tạo điều kiện cho Khvicha Kvaratskhelia băng xuống ghi bàn mở tỷ số. Chưa kịp ổn định tinh thần, đội chủ nhà tiếp tục nhận đòn trừng phạt khi Bradley Barcola nhân đôi cách biệt ở phút 14 bằng cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm.

PSG hoàn toàn kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù có thời điểm Kvaratskhelia đưa được bóng vào lưới lần thứ hai, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chelsea nỗ lực đáp trả vào cuối hiệp một, nhưng thủ thành Matvei Safonov đã chơi xuất sắc khi liên tiếp từ chối các cơ hội của Joao Pedro, Cole Palmer và Jorrel Hato.

PSG thăng hoa trên sân khách.

Sang hiệp hai, Chelsea thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, nhưng sự hiệu quả là điều họ thiếu. Trong khi đó, PSG tiếp tục thể hiện sự sắc bén đáng sợ. Phút 60, Senny Mayulu ấn định chiến thắng 3-0 bằng cú cứa lòng đẹp mắt sau một pha phản công nhanh.

Trận đấu khép lại trong nỗi thất vọng toàn diện của Chelsea, thậm chí còn bị phủ bóng bởi chấn thương nặng của Trevoh Chalobah. Về phía PSG, họ tiếp tục nối dài chuỗi bất bại trước các đại diện Anh và hiên ngang tiến vào tứ kết, đối đầu Liverpool hoặc Galatasaray.