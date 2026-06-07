Xavi, Carles Puyol, Claude Makelele và Michel Salgado góp mặt trong trận đấu giao lưu đặc biệt diễn ra tại TP.HCM tối 7/6.

Dàn huyền thoại La Liga hội ngộ tại TP.HCM.

Garena cùng EA SPORTS FC Mobile và EA SPORTS FC Online tổ chức sự kiện LALIGA Legends Match 2026, mang đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam gặp gỡ nhiều danh thủ từng làm nên lịch sử bóng đá thế giới.

Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 7/6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), quy tụ bốn cựu ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu gồm Xavi Hernandez, Carles Puyol, Michel Salgado và Claude Makelele.

Trong số này, Xavi và Puyol là những thành viên chủ chốt của tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, đồng thời góp phần tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử Barcelona. Trong khi đó, Salgado và Makelele là những gương mặt quen thuộc của Real Madrid thời kỳ "Galacticos".

Không chỉ có các huyền thoại quốc tế, sự kiện còn quy tụ nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam như Lê Tấn Trường, Vũ Như Thành, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thế Anh, Lê Công Vinh và Phan Văn Tài Em.

Bên cạnh đó, các gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng game bóng đá như Độ Mixi, Cris Phan, Rambo, Bình Bé, Thầy Ba và Dev cũng sẽ tham gia thi đấu và giao lưu cùng người hâm mộ.

Theo ban tổ chức, hai đội sẽ được kết hợp từ các huyền thoại bóng đá thế giới, cựu tuyển thủ Việt Nam và những đại diện nổi bật của cộng đồng FC Mobile, FC Online.

Sự kiện được kỳ vọng tạo nên không gian giao lưu đặc biệt giữa các thế hệ cầu thủ, đồng thời mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trực tiếp những danh thủ từng chinh phục World Cup, Champions League và La Liga ngay tại Việt Nam.