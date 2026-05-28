Xavi cùng huyền thoại La Liga đấu dàn sao Việt Nam

Xavi Hernandez cùng dàn huyền thoại La Liga sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 6 để đá giao hữu với các tượng đài bóng đá nội.

Tâm điểm của bóng đá nước nhà vào đầu tháng 6 sẽ đổ dồn về Nhà thi đấu Quân khu 7, nơi diễn ra sự kiện “LALIGA EA Legends Match” vào ngày 7/6.

Đây là dịp để khán giả nước nhà được tận mắt chứng kiến những danh thủ từng làm khuynh đảo các sân cỏ đỉnh cao châu Âu trình diễn kỹ thuật ngay tại Việt Nam.

Đáng chú ý, theo kế hoạch ban đầu, Andres Iniesta có mặt trong chuyến đi. Nhưng do bận việc cá nhân , tác giả bàn thắng vàng đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2010 rút lui phút cuối.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn được chứng kiến nhiều cái tên quen thuộc với người hâm mộ như Xavi Hernandez, Carles Puyol, Claude Makelele và Michel Salgado. Đây đều là các ngôi sao từng làm mưa làm gió tại La Liga trong quá khứ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội hình tuyển Việt Nam cũng quy tụ dàn hảo thủ thuộc nhiều thế hệ vàng.

Cuộc chạm trán giữa các huyền thoại thế giới cùng những tượng đài bóng đá nội hứa hẹn mang đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam trong những ngày đầu tháng 6 này.

