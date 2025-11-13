Tình tiết mới vụ Iniesta bị tố lừa đảo

Huyền thoại Barcelona, Andres Iniesta, bị cáo buộc lừa đảo trong dự án giải trí tại Nam Mỹ, đối mặt với vụ kiện hơn 500.000 euro

Iniesta vướng bê bối ở Peru. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông quốc tế, Andres Iniesta đang bị Văn phòng Công tố Peru điều tra liên quan đến cáo buộc gian lận tài chính trong một loạt dự án giải trí tại Nam Mỹ. Vụ kiện do các doanh nhân địa phương khởi xướng cho rằng công ty của Iniesta đã chiếm đoạt khoảng 518.000 euro.

Các công ty có liên quan bao gồm Never Say Never (NSN) Barcelona và NSN Sudamérica, đều thuộc quyền sở hữu của Iniesta. Nhóm doanh nghiệp này bị cáo buộc tổ chức các sự kiện giải trí không diễn ra như cam kết – bao gồm một trận giao hữu bóng đá quốc tế và một lễ hội âm nhạc Hàn Quốc (K-pop) – nhưng không hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư.

Theo De Telegraaf, sự kiện duy nhất được tổ chức là Lễ hội Upa Upa Fest, song chương trình này lại thua lỗ nặng, kéo theo việc hủy bỏ hai sự kiện khác là trận đấu của các huyền thoại bóng đá và trận giao hữu giữa Cienciano (Peru) và Nacional de Quito (Ecuador).

Công ty của Iniesta bị tố lừa đảo. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin từ kênh La Sexta cho biết Iniesta đang bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng trước vụ việc. Những người thân cận khẳng định cựu tiền vệ người Tây Ban Nha “đã bị dẫn dắt sai hướng bởi những người xung quanh”, khiến bản thân và các bên liên quan chịu thiệt hại. Một công ty trong mạng lưới NSN được cho là đang trong quá trình thanh lý để hoàn trả khoản tiền còn nợ.

Một trong các nhà đầu tư, ông Emilio Lozano, tiết lộ trên chương trình Y ahora Sonsoles: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào. Chỉ đến khi tra cứu, chúng tôi mới biết công ty đã bị thanh lý. Họ không chịu trách nhiệm gì cả, dù ban đầu cam kết sẽ tổ chức đầy đủ sự kiện".

Truyền thông Peru cho biết công tố viên đang điều tra dòng tiền đầu tư có bị chuyển ra nước ngoài hay không, đồng thời xác minh việc hình ảnh của Iniesta có bị lợi dụng để thu hút các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng nghi ngờ danh tiếng của anh đã bị sử dụng như công cụ quảng bá cho những sự kiện “ma” nhằm gây dựng lòng tin và huy động vốn.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và Iniesta chưa lên tiếng chính thức. Nếu các cáo buộc được xác nhận, huyền thoại 40 tuổi của Barcelona có thể đối mặt với truy tố hình sự tại Peru – một biến cố nghiêm trọng trong sự nghiệp lẫy lừng của nhà vô địch World Cup 2010.

Tổng bàn thắng - kiến tạo của Messi và Ronaldo Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.