Iniesta nhận vai trò mới ở tuyển Morocco

Huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao đội tuyển Morocco trong kế hoạch phát triển dài hạn hướng tới năm 2030

Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) xác nhận Andres Iniesta sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao của đội tuyển quốc gia nước này. Thông báo được đưa ra trong buổi họp báo công bố nhân sự quản lý mới của “Những chú sư tử Atlas”.

Iniesta được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng và củng cố cấu trúc phát triển thành tích xoay quanh đội tuyển quốc gia Morocco. Theo FRMF, cựu tiền vệ Barcelona sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược chuyên môn, đồng thời hỗ trợ quá trình kết nối giữa đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ và các học viện bóng đá trong nước.

Iniesta sẽ thể hiện ra sao trên cương vị mới?

Việc bổ nhiệm này nằm trong lộ trình phát triển mang tên “Morocco 2030”, chương trình chiến lược nhằm nâng tầm bóng đá nước này trong giai đoạn tới. Liên đoàn cho biết dự án hướng đến việc thiết lập một hệ thống vận hành thống nhất, liên kết giữa đội tuyển quốc gia, các đội trẻ, học viện đào tạo và cả bóng đá nữ.

Cùng với Iniesta, ban huấn luyện Morocco cũng chào đón João Sacramento, người từng làm trợ lý huấn luyện viên tại Paris Saint-Germain, AS Roma và Tottenham. Sacramento được kỳ vọng mang tới phương pháp làm việc phù hợp với môi trường thi đấu đỉnh cao, góp phần cải thiện công tác chuẩn bị và hiệu suất hằng ngày của đội tuyển.

Ở vị trí huấn luyện viên trưởng, Mohamed Ouahbi thay thế Walid Regragui để dẫn dắt đội tuyển Morocco. Theo FRMF, việc lựa chọn Ouahbi, người từng giành chức vô địch World Cup U20 cùng đội trẻ Morocco tại Chile, cho thấy định hướng tiếp tục đặt trọng tâm vào nguồn nhân lực trong nước.

Chủ tịch FRMF Fouzi Lekjaa nhấn mạnh những thay đổi này không đơn thuần là một cuộc cải tổ nhân sự. Theo ông, mục tiêu lớn hơn là xây dựng một lộ trình phát triển bền vững, phù hợp với tầm nhìn chiến lược của bóng đá Morocco trong thập kỷ tới.