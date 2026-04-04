Iniesta giàu to

Sau khi giải nghệ vào năm 2024, huyền thoại Andres Iniesta xây dựng đế chế kinh doanh ấn tượng.

Theo SPORT, Iniesta hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 120 triệu euro, đến từ sự nghiệp thi đấu lẫy lừng cùng các hoạt động kinh doanh đa dạng.

Một trong những mảng kinh doanh quan trọng của Iniesta là bất động sản. Thông qua công ty Maresyterey SL, cựu danh thủ này quản lý nhiều tài sản và danh mục đầu tư ổn định. Đây được xem là nguồn thu bền vững, ít rủi ro, giúp anh duy trì sự ổn định tài chính sau khi giải nghệ.

Bên cạnh đó, dự án mang đậm dấu ấn cá nhân của Iniesta chính là nhà máy rượu vang mang tên mình tại quê nhà Fuentealbilla. Được thành lập từ năm 2010, thương hiệu rượu vang này không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn thể hiện tình yêu của anh với quê hương.

Dù không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận lớn, dự án vẫn được duy trì như một cam kết dài hạn, đồng thời mở rộng thị trường sang châu Âu và châu Á.

Trong lĩnh vực thể thao và giải trí, Iniesta cũng ghi dấu ấn với công ty Never Say Never (NSN), thành lập năm 2018. Đây là một trong những dự án phát triển nhanh nhất của anh, hoạt động trong nhiều mảng như marketing thể thao, đại diện cầu thủ, tổ chức sự kiện và đầu tư vào các startup.

Không dừng lại ở bóng đá, Iniesta còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như đua xe đạp chuyên nghiệp với đội NSN Cycling Team, đồng thời tham gia phát triển học viện đào tạo trẻ và hợp tác với các CLB quốc tế. Anh từng chia sẻ rằng niềm đam mê với xe đạp đã gắn bó từ nhỏ, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống.

Ngoài ra, Iniesta còn thử sức ở lĩnh vực thời trang với thương hiệu giày Mikakus, cũng như đầu tư vào eSports và các startup công nghệ. Tất cả cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của cựu tiền vệ tài hoa người Tây Ban Nha.

Barcelona đang có trong tay bộ 3 'MSN' mới Sự bùng nổ của Lamine Yamal, Robert Lewandowski và Raphinha mang đến cho Barcelona bộ 3 nguyên tử mới đủ sức hủy diệt bất kỳ đối thủ nào.