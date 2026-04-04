Huyền thoại Ajax tái xuất sân cỏ ở tuổi 55

Jari Litmanen trở lại thi đấu khi đã 55 tuổi, hơn một thập kỷ sau khi giải nghệ.

Litmanen một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ. Ở tuổi 55, huyền thoại bóng đá Phần Lan được đăng ký thi đấu cho đội ba của Tallinna Kalev, CLB đang chơi tại Estonia.

Thông tin được đội bóng xác nhận hôm 3/4. Tallinna Kalev thuộc sở hữu của Ragnar Klavan, cựu hậu vệ Liverpool. Đây sẽ là lần hiếm hoi Litmanen trở lại sân cỏ kể từ khi giải nghệ vào năm 2011.

Trong sự nghiệp, Litmanen là biểu tượng của Ajax. Ông góp công lớn trong chức vô địch Champions League năm 1995, thời kỳ hoàng kim của đội bóng Hà Lan. Ngoài ra, tiền vệ này từng thi đấu cho nhiều CLB lớn như Barcelona và Liverpool.

Litmanen kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo HJK Helsinki, nơi ông giành chức vô địch quốc gia Phần Lan duy nhất. Trước đó, ông có 137 lần khoác áo đội tuyển Phần Lan và được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Việc trở lại lần này không hoàn toàn xa lạ. Vào tháng 10/2025, Litmanen từng ra sân cho Tallinna Kalev III ở giải hạng tư Estonia. Khi đó, đội bóng thiếu nhân sự và ông được mời tham gia tập luyện rồi thi đấu. Đáng chú ý, Litmanen còn chơi cùng hai người con trai tuổi teen.

Hiện tại, cựu danh thủ sinh sống tại Tallinn cùng gia đình, đồng thời làm bình luận viên cho truyền hình Phần Lan. Dù không còn thi đấu đỉnh cao, sự xuất hiện của ông vẫn thu hút sự chú ý lớn.

Ở tuổi 55, Litmanen không trở lại để chinh phục danh hiệu. Nhưng sự hiện diện của ông trên sân vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, như một biểu tượng của niềm đam mê không giới hạn với bóng đá.