Tuyển thủ Indonesia đổi đời

Maarten Paes khoác áo Ajax sau khi đạt được thỏa thuận chuyển nhượng từ FC Dallas, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của thủ môn tuyển Indonesia.

Tuyển thủ Indonesia cập bến Ajax.

Paes dự kiến đến Hà Lan để tiến hành kiểm tra y tế tuần này, sau đó ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm, kéo dài đến tháng 6/2029. Động thái này cho thấy sự cam kết dài hạn từ cả hai phía.

Ajax muốn anh tham gia tập luyện cùng đội bóng trong thời gian sớm nhất. Việc chiêu mộ thủ môn tuyển Indonesia được xem là động thái quan trọng của Ajax nhằm củng cố vị trí người gác đền.

Paes là một trong những thủ môn hay nhất của Giải nhà Nghề Mỹ (MLS) trong hai năm qua. Thủ thành 27 tuổi có phản xạ nhanh nhạy, khả năng chỉ huy hàng thủ và tiềm năng phát triển ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Vụ chuyển nhượng này còn mở ra cơ hội để Paes khẳng định giá trị bản thân tại giải Hà Lan, nhiều năm sau khi rời đi. Paes khởi đầu sự nghiệp ở các CLB Hà Lan. Anh từng là thành viên đội U19, U20 và U21 Hà Lan, trước khi sang MLS vào năm 2022.

Thủ môn sinh năm 1998 trở thành công dân Indonesia và đủ điều kiện khoác áo ĐTQG nước này hồi tháng 4/2024. Paes sau đó chơi xuất sắc trong chiến dịch vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

