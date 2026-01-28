Đội của HLV Fabregas thăng hoa

Como tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích ở mùa giải năm nay khi tiến vào tứ kết Coppa Italy sau chiến thắng 3-1 trước Fiorentina rạng sáng 28/1.

Como vào tứ kết Coppa Italy. Ảnh: Reuters.

Como hành quân tới Florence với sự tự tin cao độ, trong bối cảnh họ đang đứng thứ 6 tại Serie A và còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League. Tuy nhiên, Fiorentina mới là đội khởi đầu tốt hơn với bàn thắng ngay ở phút thứ 7. Piccoli dứt điểm gọn gàng sau đường căng ngang khó chịu bên cánh phải của Fabbian, mang về lợi thế sớm cho đội chủ nhà.

Dù vậy, Como không hề nao núng mà vẫn duy trì thế trận tấn công chủ động, vốn là hình ảnh quen thuộc của họ ở mùa giải này. Phút 20, đội khách có bàn gỡ hòa do công của Sergi Roberto, sau một tình huống phạt góc lộn xộn trong vùng cấm.

Bước sang hiệp hai, tiền vệ vào sân thay người Nico Paz tỏa sáng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Como. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang có phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay khi đóng góp 9 bàn thắng và 6 đường kiến tạo cho Como trên mọi đấu trường.

Nico Paz ghi dấu ấn tại Como.

Ở những phút cuối, Como chơi phản công lạnh lùng và hiệu quả. HLV Cesc Fabregas rút Nico Paz ra nghỉ, trao cơ hội cho Alvaro Morata, và sự điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng. Phút 90+1, Morata kết liễu Fiorentina bằng pha lập công trong một tình huống chuyển trạng thái mẫu mực, ấn định chiến thắng 3-1.

Đây cũng là chiến thắng thứ 6 trong 8 trận gần nhất của Como trên mọi mặt trận, cho thấy phong độ thăng hoa của CLB này. Trong khi đó, Fiorentina tiếp tục chìm trong nỗi thất vọng khi mùa giải kỷ niệm 100 năm thành lập của họ đang trôi qua theo cách không thể buồn hơn.

Với kết quả này, Como hiên ngang tiến vào tứ kết Coppa Italy, và HLV Fabregas sẽ có dịp chạm trán Napoli của người thầy cũ Antonio Conte.

PSG trước ngã rẽ Champions League - thắng hoặc trả giá Từ sân tập Parc des Princes, phóng viên Znews chứng kiến sự tập trung cao độ của PSG trước trận cầu mang tính sinh tử với Newcastle tại Champions League.