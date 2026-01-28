Tương lai của Onana gây chú ý

Andre Onana có thể tái ngộ Inter Milan vào hè 2026, trong bối cảnh MU không còn muốn giữ thủ thành người Cameroon.

Onana có thể trở lại Serie A chơi bóng.

Onana hiên khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn, song sẽ không tiếp tục gắn bó với CLB Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mùa giải khép lại. Vì vậy, người đại diện của anh đã bắt đầu tìm kiếm những bến đỗ tiềm năng cho tương lai. Theo Daily Mail, thủ môn 29 tuổi đang chuẩn bị cho một tương lai rời xa Manchester.

Người đại diện của anh đã có mặt tại Milan trong tuần này để làm việc với các đội bóng quan tâm, trong đó Inter được xem là điểm đến tiềm năng khi họ tìm người kế nhiệm Yann Sommer. Ngoài ra, Guglielmo Vicario của Tottenham cũng nằm trong tầm ngắm của đội bóng áo xanh-đen.

Một chi tiết đáng chú ý là Onana vẫn giữ căn nhà từng sinh sống trong quãng thời gian khoác áo Inter, cho thấy khả năng sẵn sàng trở lại Serie A. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở vấn đề lương bổng. Để hoàn tất thương vụ mượn Onana, Trabzonspor chấp nhận tăng lương cho anh, song Inter khó có thể đáp ứng trong bối cảnh tài chính hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Senne Lammens chiếm trọn niềm tin nơi người hâm mộ MU. Thủ môn người Bỉ ra mắt Quỷ đỏ bằng chiến thắng 2-0 trước Sunderland ngày 4/10, giữ sạch lưới lần đầu tiên cho đội mùa này và liên tục nhận được những lời ngợi khen. Trong khi đó, Onana gần như bị các CĐV MU lãng quên, như một ký ức buồn trong kỷ nguyên đầy biến động tại Old Trafford.

Gia nhập MU vào năm 2023 với rất nhiều kỳ vọng. Khi đó, anh gây ấn tượng mạnh với khả năng chơi chân và hàng loạt pha cứu thua quan trọng. Tuy nhiên, thực tế tại Old Trafford lại hoàn toàn trái ngược. Hai mùa giải khoác áo MU của Onana bị phủ bóng bởi những sai lầm nghiêm trọng và các tình huống xử lý thiếu ổn định, khiến đội bóng phải trả giá đắt.

Việc "Quỷ đỏ" chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025 được xem như dấu chấm hết cho Onana tại Manchester. Với mức phí 47 triệu bảng, Onana bị coi là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử CLB.