Tuyên bố của Arne Slot làm dậy sóng Liverpool

HLV Arne Slot tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Anfield sau phát biểu được xem là khó chấp nhận với nhiều CĐV Liverpool.

Arne Slot được cho là "đổ thêm dầu vào lửa".

Trước trận gặp Qarabag tại lượt cuối vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 29/1, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng việc bị PSG loại sớm ở cúp châu Âu mùa trước gián tiếp giúp Liverpool dồn toàn lực cho giải quốc nội, qua đó đăng quang Premier League.

"Có thể đây sẽ là một quan điểm không được lòng nhiều người", HLV Slot thừa nhận. "Nhưng biết đâu lý do chúng tôi vô địch mùa trước lại là vì đã gặp PSG. Sau khi bị loại, chúng tôi có trọn một tuần để chuẩn bị cho các trận đấu tại Premier League".

Việc ông gán thành công ở giải quốc nội cho cú ngã đau ở Champions League lập tức khiến cộng đồng CĐV Liverpool nổi giận. Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Slot bùng lên dữ dội. Nhiều CĐV cho rằng Liverpool vô địch đơn giản vì phong độ bùng nổ ở giai đoạn đầu mùa, chứ không phải nhờ bị loại khỏi châu Âu.

Có ý kiến còn cho rằng Slot đang tự thừa nhận việc ông không đủ khả năng xoay tua và cạnh tranh trên nhiều mặt trận cùng lúc. Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ công khai kêu gọi CLB sớm thay HLV, cho rằng Slot không đủ năng lực khi thành tích hiện tại kém thuyết phục.

Sự bất mãn của CĐV càng tăng khi đặt trong bối cảnh Liverpool chi tới 446 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, với những bản hợp đồng bom tấn như Alexander Isak (125 triệu bảng), Florian Wirtz (116 triệu bảng) hay Hugo Ekitike (79 triệu bảng). Dù vậy, màn trình diễn của các tân binh thiếu ổn định, chưa đáp ứng được kỳ vọng về một đội hình đủ sức bảo vệ ngôi vương.

Liverpool dưới thời Slot vẫn để lại những điểm sáng nhất định ở Champions League. Sau 2 năm dẫn dắt đội bóng, ông đạt tỷ lệ thắng 76,5% ở giai đoạn vòng phân hạng, với 13 chiến thắng sau 17 trận. Tuy nhiên, với nhiều CĐV Liverpool, chừng đó là chưa đủ để xoa dịu sự thất vọng, đặc biệt khi HLV này vô tình "đổ thêm dầu vào lửa" bằng phát biểu gây tranh cãi.