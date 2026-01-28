Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyên bố của Arne Slot làm dậy sóng Liverpool

  • Thứ tư, 28/1/2026 05:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Arne Slot tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Anfield sau phát biểu được xem là khó chấp nhận với nhiều CĐV Liverpool.

Arne Slot được cho là "đổ thêm dầu vào lửa".

Trước trận gặp Qarabag tại lượt cuối vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 29/1, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng việc bị PSG loại sớm ở cúp châu Âu mùa trước gián tiếp giúp Liverpool dồn toàn lực cho giải quốc nội, qua đó đăng quang Premier League.

"Có thể đây sẽ là một quan điểm không được lòng nhiều người", HLV Slot thừa nhận. "Nhưng biết đâu lý do chúng tôi vô địch mùa trước lại là vì đã gặp PSG. Sau khi bị loại, chúng tôi có trọn một tuần để chuẩn bị cho các trận đấu tại Premier League".

Việc ông gán thành công ở giải quốc nội cho cú ngã đau ở Champions League lập tức khiến cộng đồng CĐV Liverpool nổi giận. Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Slot bùng lên dữ dội. Nhiều CĐV cho rằng Liverpool vô địch đơn giản vì phong độ bùng nổ ở giai đoạn đầu mùa, chứ không phải nhờ bị loại khỏi châu Âu.

Có ý kiến còn cho rằng Slot đang tự thừa nhận việc ông không đủ khả năng xoay tua và cạnh tranh trên nhiều mặt trận cùng lúc. Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ công khai kêu gọi CLB sớm thay HLV, cho rằng Slot không đủ năng lực khi thành tích hiện tại kém thuyết phục.

Sự bất mãn của CĐV càng tăng khi đặt trong bối cảnh Liverpool chi tới 446 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, với những bản hợp đồng bom tấn như Alexander Isak (125 triệu bảng), Florian Wirtz (116 triệu bảng) hay Hugo Ekitike (79 triệu bảng). Dù vậy, màn trình diễn của các tân binh thiếu ổn định, chưa đáp ứng được kỳ vọng về một đội hình đủ sức bảo vệ ngôi vương.

Liverpool dưới thời Slot vẫn để lại những điểm sáng nhất định ở Champions League. Sau 2 năm dẫn dắt đội bóng, ông đạt tỷ lệ thắng 76,5% ở giai đoạn vòng phân hạng, với 13 chiến thắng sau 17 trận. Tuy nhiên, với nhiều CĐV Liverpool, chừng đó là chưa đủ để xoa dịu sự thất vọng, đặc biệt khi HLV này vô tình "đổ thêm dầu vào lửa" bằng phát biểu gây tranh cãi.

Điều kiện để Alonso dẫn dắt Liverpool

Xabi Alonso chỉ dẫn dắt Liverpool nếu được bảo đảm về định hướng chuyên môn và lực lượng đủ chất lượng để hiện thực hóa triết lý của mình.

36:2147 hôm qua

Mbeumo ghi dấu lịch sử trong ngày MU hạ Arsenal

Bryan Mbeumo đi vào lịch sử Manchester United khi trở thành cầu thủ hiếm hoi ghi bàn vào lưới Arsenal, Man City và Liverpool trong cùng một mùa Premier League.

04:35 26/1/2026

Chelsea đẩy Liverpool khỏi top 4

Đêm 25/1, Chelsea đánh bại Crystal Palace 3-1 ở vòng 23 Premier League.

21:00 25/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Arne Slot Arne Slot

    Đọc tiếp

    Monaco can nhac cat hop dong voi Pogba hinh anh

    Monaco cân nhắc cắt hợp đồng với Pogba

    14 phút trước 08:04 28/1/2026

    0

    Monaco đang xem xét nghiêm túc khả năng chia tay Paul Pogba, chỉ chưa đầy hai năm sau khi tiền vệ người Pháp cập bến sân Stade Louis II với nhiều kỳ vọng lớn lao.

    4 phuong an thay Dorgu cho MU hinh anh

    4 phương án thay Dorgu cho MU

    18 phút trước 08:00 28/1/2026

    0

    MU hứng chịu tổn thất lớn khi Patrick Dorgu dính chấn thương nặng và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu tới 10 tuần.

    Nu trong tai Italy gay sot hinh anh

    Nữ trọng tài Italy gây sốt

    47 phút trước 07:31 28/1/2026

    0

    Người hâm mộ bóng đá Italy đang đổ dồn sự chú ý về giải Serie D khi nữ trọng tài Giuliana Vigile đang làm nhiệm vụ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý