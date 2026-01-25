Chelsea đẩy Liverpool khỏi top 4

Đêm 24/1, Chelsea đánh bại Crystal Palace 3-1 ở vòng 23 Premier League.

Chelsea đang chơi ổn dưới thời vị HLV mới.

Chelsea tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước Crystal Palace khi giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, qua đó kéo dài chuỗi bất bại trước “Đại bàng” lên con số 18 trận liên tiếp. 3 điểm quan trọng này cũng giúp "The Blues" vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ khá cao khi Crystal Palace nhập cuộc đầy quyết tâm. Jean-Philippe Mateta sớm có cơ hội nguy hiểm sau pha phối hợp với Ismaila Sarr, nhưng thủ môn Robert Sanchez đã kịp thời cứu thua cho Chelsea. Ở chiều ngược lại, Enzo Fernandez và Moises Caicedo đều có những tình huống dứt điểm đáng chú ý, song chưa thể mang về bàn mở tỷ số.

Bước ngoặt đến ở phút 34 khi hậu vệ Jaydee Canvot mắc sai lầm trong khâu chuyền bóng. Estevao tận dụng triệt để cơ hội, bứt tốc vượt qua Tyrick Mitchell trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại Dean Henderson, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp hai, Chelsea nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Sao trẻ Estevao tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Joao Pedro, người khéo léo loại bỏ Adam Wharton rồi dứt điểm gọn gàng. Áp lực liên tục khiến Palace sụp đổ, và sau tình huống Canvot để bóng chạm tay trong vòng cấm, Enzo Fernandez lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, Palace còn phải chơi thiếu người khi Adam Wharton nhận thẻ vàng thứ hai.

Những phút cuối, Crystal Palace chỉ kịp ghi bàn danh dự nhờ công của Chris Richards sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, điều đó không đủ để thay đổi cục diện. Chelsea bảo toàn chiến thắng thuyết phục, trong khi Palace nối dài chuỗi 11 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

