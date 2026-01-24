Arteta chỉ ra sự nguy hiểm của MU

Trước cuộc tiếp đón Manchester United vào ngày 25/1, HLV Mikel Arteta nhấn mạnh Arsenal phải giữ được sự chủ động, bởi chỉ cần có khoảng trống để bứt tốc, MU sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Arteta tỏ ra thận trọng trước MU. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo trước thềm đại chiến, HLV Mikel Arteta đã dành nhiều thời gian nói về đối thủ, đặc biệt là sự thay đổi của MU dưới thời Michael Carrick. HLV người Tây Ban Nha thừa nhận rất khó dự đoán MU sẽ thể hiện bộ mặt nào.

“Mỗi trận đấu đều khác nhau. Cuối cùng thì các cá nhân mới là những người tạo ra khác biệt và chi phối trận đấu,” Arteta chia sẻ.

Dù vậy, Arsenal vẫn kiên định với triết lý của mình. Arteta khẳng định đội chủ sân Emirates sẽ cố gắng áp đặt lối chơi, kiểm soát thế trận và đưa diễn biến trận đấu về hướng có lợi nhất cho "Pháo thủ".

Một điểm nhấn đáng chú ý trong phát biểu của Arteta là lời cảnh báo về khả năng phản công của MU. Ông nhấn mạnh: “Khi Manchester United có khoảng trống để bứt tốc, họ sẽ cực kỳ nguy hiểm”.

Theo Arteta, đây là yếu tố Arsenal buộc phải kiểm soát, bởi MU luôn sở hữu những cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến chỉ trong vài nhịp xử lý.

HLV người Tây Ban Nha tin vào điểm tựa sân nhà.

Bên cạnh khía cạnh chiến thuật, Arteta cũng nói về tính chất đặc biệt của cuộc đối đầu Arsenal-MU. Ông cho rằng bầu không khí trước giờ bóng lăn luôn rất căng thẳng, với lịch sử đối đầu lâu dài và những màn so tài cá nhân từng tạo nên hình ảnh biểu tượng của Premier League.

“Đây là hai CLB lớn, đã cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất trong nhiều năm. Chính sự kình địch ấy khiến trận đấu trở nên đặc biệt”, Arteta nhận định.

Sự xuất hiện của Carrick trên băng ghế huấn luyện MU cũng được Arteta đánh giá là yếu tố làm tăng độ khó của trận đấu. Theo ông, mỗi khi có HLV mới, cường độ thi đấu thường được đẩy lên cao, điều Arsenal thấy qua cách MU thể hiện ở những trận gần đây.

“Chúng tôi chờ đợi một trận đấu rất khó khăn và chắc chắn sẽ phải thích nghi”, Arteta nói.

Dẫu vậy, lợi thế sân nhà là điểm tựa lớn với Arsenal. Arteta nhấn mạnh Emirates sẽ đóng vai trò quan trọng, không chỉ về mặt tinh thần mà còn trong việc duy trì thế trận áp đảo.

Với Arsenal, mục tiêu không gì khác ngoài một màn trình diễn thuyết phục, đủ chặt chẽ để khóa chặt những pha bứt tốc nguy hiểm của MU, đồng thời đủ sắc bén để giành trọn ba điểm trong cuộc đại chiến cuối tuần.