Cơn ác mộng của Havertz

Arsenal tỏ ra lo lắng trước tình trạng chấn thương của tiền đạo Kai Havertz.

Havertz chưa thể trở lại thi đấu.

Theo Daily Mail, đầu gối của tiền đạo người Đức tiếp tục gặp vấn đề và chưa thể trở lại thi đấu. Ban huấn luyện “Pháo thủ” buộc phải kiểm soát chặt chẽ thời lượng ra sân của cầu thủ 26 tuổi nhằm tránh những rủi ro gây ảnh hưởng đến phần còn lại của mùa giải.

Havertz dính chấn thương đầu gối ngay ở trận mở màn mùa giải 2025/26 gặp MU hôm 17/8/2025. Chấn thương này khiến anh phải phẫu thuật chỉ một tuần sau đó. Kể từ thời điểm này, cựu sao Chelsea chưa một lần đá chính trở lại cho Arsenal.

Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, vào tháng 11/2025, Havertz từng được lên kế hoạch tái xuất. Tuy nhiên, trong những buổi tập cuối cùng, tuyển thủ Đức lại gặp vấn đề mới.

Các nguồn tin cho biết Havertz bị tổn thương dây chằng ở chính đầu gối từng gặp chấn thương tại Old Trafford. Đây được xem là cú sốc với cá nhân cầu thủ và buộc Arsenal phải đưa anh trở lại chương trình hồi phục chuyên sâu.

Kai Havertz chật vật với chấn thương. Ảnh: Reuters.

Cuối tháng trước, Arsenal đăng tải hình ảnh Havertz tập luyện trong phòng gym và trên sân tập, mang đến những tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ. Dù vậy, quá trình hồi phục của Havertz vẫn chưa mang lại hiệu quả tích cực.

Tiền đạo người Đức được cho là luôn thúc ép bản thân sớm trở lại sân cỏ, song đội ngũ y tế Arsenal tỏ ra thận trọng. Thực tế, trong những tuần gần đây, đầu gối của Havertz có chuyển biến xấu, buộc CLB phải điều chỉnh kế hoạch sử dụng anh.

Sau khi lần đầu góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận thắng Aston Villa ngày 30/12/2025, Havertz vắng mặt ở hai trận Premier League kế tiếp gặp Bournemouth và Liverpool. Kể từ đó, anh chỉ được tung vào sân 21 phút ở trận FA Cup gặp Portsmouth và 8 phút trong chiến thắng trước Chelsea tại bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn.

Hôm 21/1, Havertz ngồi dự bị cả trận thắng Inter Milan tại Champions League. Nội bộ Arsenal thừa nhận việc đưa tiền đạo này trở lại sân cỏ là một rủi ro lớn.

