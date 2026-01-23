MU ký hợp đồng mới với Mainoo

MU chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán hợp đồng mới với tiền vệ Kobbie Mainoo, trong bối cảnh Casemiro sẽ rời đội vào cuối mùa này.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” muốn đặt niềm tin lâu dài vào tài năng trưởng thành từ học viện của CLB. Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Mainoo được trao cơ hội trở lại đội hình một. Kế hoạch để tiền vệ 20 tuổi chuyển sang Napoli theo dạng cho mượn cũng bị hủy bỏ.

Trước đó, Mainoo từng đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng vào năm ngoái, song bản hợp đồng này không được HLV Ruben Amorim phê duyệt, khiến tương lai của anh rơi vào trạng thái bất ổn.

Hiện tại, Mainoo còn 18 tháng trong hợp đồng, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm, nhưng mức đãi ngộ của anh vẫn chưa tương xứng với nhiều cầu thủ đội một khác. Dưới thời Amorim, tiền vệ này gần như bị “đóng băng” khi chỉ được đá chính đúng một trận tại Cúp Liên đoàn (trước Grimsby Town) trước khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải.

Ban lãnh đạo MU đánh giá cao Mainoo.

Việc Mainoo ít được sử dụng từng gây nhiều tranh cãi, thậm chí anh trai Jordan Mainoo-Hames còn xuất hiện trên khán đài Old Trafford với chiếc áo in dòng chữ “Free Kobbie Mainoo” (tạm dịch: Giải phóng Mainoo).

Ở trận thắng 2-0 trước Man City tại Premier League hôm 17/1, HLV Carrick xếp Mainoo đá lệch trái trong hàng tiền vệ ba người, cùng Casemiro và Bruno Fernandes. Dù không để lại dấu ấn lớn về mặt sáng tạo, Mainoo vẫn gây ấn tượng mạnh ở khía cạnh phòng ngự và tranh chấp, với thông số gây sức ép lên đối phương rất cao, góp phần giúp MU kiểm soát thế trận trước đoàn quân của Pep Guardiola.

HLV Carrick từ lâu đã dành nhiều lời khen cho Mainoo, thậm chí từng khẳng định MU nên xây dựng đội bóng xoay quanh cầu thủ trẻ này. Theo cựu tiền vệ người Anh, Mainoo phù hợp hơn với vai trò tiền vệ tấn công tự do, chơi cao hơn để phát huy khả năng sáng tạo.

Việc MU chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Mainoo được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch trẻ hóa và tái thiết lực lượng của đội bóng trong thời gian tới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD



Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.