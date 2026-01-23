U23 Việt Nam đá với Hàn Quốc lúc mấy giờ?

Trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên sân King Abdullah Sport City vào lúc 22h00 tối 23/1 (giờ Hà Nội).

U23 Việt Nam khép lại hành trình tại U23 châu Á bằng trận tranh hạng 3.

Việc góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu lục được xem là thành công với U23 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng trải qua lịch thi đấu dày đặc suốt nhiều tháng. Vì thế, kết quả trận tranh huy chương đồng không mang nặng áp lực thành tích, nhất là khi lực lượng của đội đang bị tổn thất nghiêm trọng.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết để lại nhiều tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận dấu ấn mà U23 Việt Nam tạo ra dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đội bóng trải qua chuỗi 15 trận bất bại kéo dài từ U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, SEA Games 33 cho đến vòng bảng và tứ kết giải châu lục. Đó là hành trình tích lũy bản lĩnh, niềm tin và sự trưởng thành rõ rệt.

Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng sẽ là thử thách lớn về mặt nhân sự. Trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh chấn thương nặng và phải chia tay giải đấu, Phạm Lý Đức vắng mặt vì thẻ đỏ, trong khi Nguyễn Đình Bắc chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Nhiều trụ cột khác cũng có dấu hiệu quá tải sau quãng thời gian thi đấu liên tục.

Phía đối diện, U23 Hàn Quốc bước vào trận tranh hạng 3 với quyết tâm rất cao sau thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết. Đội bóng trẻ xứ kim chi tạo ra không ít cơ hội và chỉ dừng bước vì thiếu sự sắc bén, qua đó càng khát khao khép lại giải đấu bằng một tấm huy chương.

U23 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng và chiều sâu đội hình. Dù vậy, trong một trận đấu mang tính khép lại hành trình, nơi tinh thần và sự tập trung đóng vai trò then chốt, U23 Việt Nam có quyền hy vọng vào một kết quả tốt đẹp.

