HLV Kim Sang-sik nói gì trước trận gặp U23 Hàn Quốc?

Trước trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ không buông xuôi dù vừa trải qua thất bại nặng nề ở bán kết.

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng U23 Việt Nam khép lại giải đấu theo cách tích cực.

“Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và dốc hết những gì mình có trước U23 Hàn Quốc", HLV Kim nhấn mạnh. Ông cho rằng từ trận mở màn cho đến thời điểm hiện tại, các học trò luôn phải đối mặt với những đối thủ có nền tảng thể lực vượt trội, nhưng tinh thần và ý chí chiến đấu là điểm mạnh giúp U23 Việt Nam đứng vững.

"Các cầu thủ của tôi thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Đội bóng đã trưởng thành nhiều qua giải đấu này, dù tôi vẫn tin rằng còn nhiều điều cần cải thiện", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ thêm.

Bên kia chiến tuyến, HLV Lee Min-sung thừa nhận U23 Hàn Quốc cần nhanh chóng cải thiện những mặt hạn chế sau trận thua U23 Nhật Bản. "Về khả năng ghi bàn, chúng tôi có rất nhiều điều phải khắc phục", ông nói. "Điều tôi mong muốn nhất là được thấy đội bóng này tiếp tục phát triển và hoàn thiện qua từng trận đấu".

Theo HLV Lee, vấn đề lớn nhất của đội bóng xứ kim chi nằm ở sự cân bằng trong lối chơi. "Ở trận đấu tới, để có thể ghi bàn và giành chiến thắng, chúng tôi cần kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn", ông phân tích.

Những phát biểu trên cho thấy U23 Việt Nam lẫn U23 Hàn Quốc đều bước vào trận đấu với quyết tâm cao, coi đây là cơ hội cuối cùng để khép lại giải đấu theo cách tích cực nhất. Với cá nhân HLV Kim, đây là màn so tài đặc biệt khi ông đối đầu với đội bóng quê hương.

Trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 23/1.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.