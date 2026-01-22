Phản ứng của báo Hàn Quốc khi đội U23 gặp Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc nhìn trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc như một kịch bản đặc biệt, nơi danh dự, áp lực và yếu tố HLV Kim Sang-sik cùng hội tụ.

U23 Việt Nam (áo đỏ) vẫn còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á.

Korea JoongAng Daily gọi cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là “trận đấu đặc biệt”, nhấn mạnh yếu tố HLV Kim Sang-sik, một người Hàn Quốc dẫn dắt Việt Nam đối đầu đội bóng quê hương. Tờ này cho rằng việc U23 Hàn Quốc phải đá tranh hạng ba là điều không nằm trong kỳ vọng ban đầu, song hoàn cảnh ấy khiến trận gặp Việt Nam thu hút sự chú ý lớn hơn bình thường.

Korea JoongAng Daily đồng thời ghi nhận U23 Việt Nam tiến vào top 4 giải đấu bằng lối chơi có tổ chức và kỷ luật, không phải nhờ may mắn.

Trên nền tảng NATE, các bài viết tập trung vào tâm thế của U23 Hàn Quốc sau thất bại ở bán kết. Theo nhận định của News1, trận tranh hạng ba với Việt Nam mang ý nghĩa “cứu danh dự” cho đội bóng xứ kim chi.

Báo này mô tả U23 Hàn Quốc bước vào giải với mục tiêu rất cao, vì vậy việc không vào chung kết tạo ra áp lực tâm lý lớn. Cuộc đối đầu với Việt Nam, theo News1, không còn là trận đấu thủ tục mà là bài kiểm tra bản lĩnh và khả năng phản ứng sau cú ngã.

ChosunBiz (ấn bản tiếng Anh của Chosun) nhìn trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc như một kịch bản “ngoài mong đợi”. Tờ báo nhấn mạnh rằng chính HLV Kim Sang-sik cũng phải đối diện tình huống khó xử khi gặp lại bóng đá Hàn Quốc ở một trận tranh hạng, thay vì chung kết như kỳ vọng ban đầu.

ChosunBiz đánh giá cuộc đối đầu này mang nhiều tầng ý nghĩa hơn một trận xếp hạng thông thường, bởi nó gắn với câu chuyện thành bại của cả hai đội tại VCK U23 châu Á.

Điểm chung trong các bài viết của báo Hàn Quốc là sự thừa nhận: U23 Việt Nam trở thành đối thủ đáng tôn trọng. Dù không đi sâu vào dự đoán tỷ số, truyền thông xứ kim chi đều cho rằng Việt Nam không còn là đội bóng dễ bị xem nhẹ. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc được đặt dưới áp lực phải thắng để khép lại giải đấu theo cách ít tổn thương nhất.

Qua lăng kính báo Hàn, trận tranh hạng ba không chỉ là câu chuyện thứ hạng. Đó là cuộc gặp gỡ của danh dự, kỳ vọng và một chi tiết mang tính biểu tượng: HLV Kim Sang-sik đứng giữa hai nền bóng đá, trong một trận đấu mà ngay từ đầu giải, ít người nghĩ tới.