U23 Việt Nam phải đứng trên 'đôi chân đất sét'

Mất cùng lúc hai trung vệ trụ cột, U23 Việt Nam được ví như phải đứng trên "đôi chân đất sét" trước trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam cùng lúc mất đi 2 trung vệ tốt nhất.

HLV Kim Sang-sik có thể linh hoạt điều chỉnh ở nhiều vị trí trong đội hình tuyển U23 Việt Nam, nhưng ông luôn nhất quán với một nguyên tắc. Đó là hệ thống phòng ngự bất di bất dịch. Sự kiên định ấy được thể hiện xuyên suốt từ giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cho tới vòng bán kết U23 châu Á 2026.

Trong suốt hành trình đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ một lần buộc phải thay đổi cấu trúc hàng thủ, ở trận gặp U23 Singapore tại giải U23 Đông Nam Á 2025 khi Tuấn Phong thay Lý Đức. Ngoài ra, bộ khung quen thuộc vẫn được giữ nguyên với thủ môn Trung Kiên cùng 3 trung vệ Lý Đức, Nhật Minh và Hiểu Minh.

Thế nhưng, U23 Việt Nam sẽ lần đầu tiên phải điều chỉnh hàng phòng ngự trong tình thế bất khả kháng, khi hệ thống ấy không còn nguyên vẹn. Chấn thương buộc Hiểu Minh rời sân ở phút 30 trận bán kết gặp U23 Trung Quốc là tổn thất cực lớn, không chỉ cho riêng trận đấu đó mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới trận tranh hạng 3, bởi trung vệ này được xác định không thể thi đấu. Chưa kể, Lý Đức nhận thẻ đỏ, đồng nghĩa án treo giò ở trận đấu cuối cùng của giải.

Lý Đức, Hiểu Minh đều không thể ra sân trước U23 Hàn Quốc.

Dù chưa thể tạo cảm giác về một hàng thủ trứ danh do U23 Việt Nam để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu, sự gắn kết giữa Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh vẫn hình thành nên một hệ thống phòng ngự đáng tin cậy. Họ hiểu ý nhau, bọc lót hiệu quả, hỗ trợ tốt cả ở các tình huống bóng bổng lẫn bóng sệt, qua đó hạn chế đáng kể sức ép về phía khung thành của Trung Kiên.

Vì vậy, việc mất tới 2 phần 3 hàng hậu vệ rõ ràng là tổn thất rất lớn. Không quá lời khi nói rằng, U23 Việt Nam đang đứng trên "đôi chân đất sét" trước trận gặp U23 Hàn Quốc.

Xét về quân số, HLV Kim Sang-sik vẫn còn trong tay những phương án thay thế. U23 Việt Nam hiện vẫn có hai trung vệ đúng sở trường là Đức Anh và Văn Hà. Tuy nhiên, cả hai đều ít được sử dụng trong thời gian qua.

Ở trận bán kết, Đức Anh được tung vào sân thay Hiểu Minh từ phút 30 nhưng phải rời sân ở phút 70, khi HLV Kim Sang-sik điều chỉnh chiến thuật, tăng cường thêm một tiền vệ có xu hướng tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

So về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu quốc tế cũng như chuyên môn, Đức Anh và Văn Hà khó có thể sánh bằng Nhật Minh hay Lý Đức. Dẫu vậy, khi lựa chọn không còn nhiều, HLV Kim Sang-sik buộc phải đặt niềm tin vào những con người hiện có.

Và trong hoàn cảnh ấy, giới mộ điệu chỉ còn biết kỳ vọng rằng, dù đứng trên "đôi chân đất sét", U23 Việt Nam sẽ chứng minh đất sét ấy đã được nung thành những viên gạch đủ cứng cỏi, không dễ bị khuất phục.

