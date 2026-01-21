Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình trạng chấn thương của Hiểu Minh

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh được cho là đứt dây chằng chéo, một trong những chấn thương nặng đối với cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Chấn thương xảy ra sau một tình huống va chạm quyết liệt trong hiệp một trận bán kết với U23 Trung Quốc. Dù đã được các bác sĩ chăm sóc ngay trên sân, Hiểu Minh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng, sau đó được chuyển thẳng đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu. Những hình ảnh trung vệ trẻ ôm mặt, rơi nước mắt khi rời sân khiến không ít người hâm mộ cảm thấy xót xa.

Theo đánh giá của đội ngũ y tế, Hiểu Minh sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2025/26. Việc chấn thương nặng cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển của cầu thủ.

Đối đầu U23 Trung Quốc, Hiểu Minh chấn thương khiến hàng thủ U23 Việt Nam xáo trộn và đánh mất thế trận. Trước đó, trung vệ này là trụ cột không thể thay thế nơi hàng phòng ngự, góp công lớn trong hành trình tiến sâu của đội tại VCK U23 châu Á 2026 nhờ lối chơi chắc chắn, lăn xả và khả năng chỉ huy hàng thủ.

Ban huấn luyện cùng các đồng đội đã gửi lời động viên, mong trung vệ sinh năm 2004 sớm vượt qua cú sốc chấn thương, kiên trì điều trị để trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hiểu Minh nhập viện

Đêm 20/1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và được đưa thẳng tới bệnh viện ở Saudi Arabia để kiểm tra chuyên sâu.

7 giờ trước

Ánh mắt thất thần của HLV Kim Sang-sik

Đêm 20/1, HLV Kim Sang-sik tỏ ra lo lắng khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng ở trận bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc.

8 giờ trước

Hiểu Minh quan trọng thế nào với U23 Việt Nam

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của U23 Việt Nam buộc phải rời sân dù trận đấu mới trôi qua hơn nửa hiệp một.

8 giờ trước

