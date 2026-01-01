Lý do Lý Đức bị thẻ đỏ

Đêm 20/0, U23 Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi khi chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ dành cho Lý Đức.

Lý Đức phản ứng với cầu thủ đối phương và bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Sự cố xảy ra ở phút 74, trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng, khi áp lực từ đối phương ngày càng gia tăng. Tình huống này, U23 Trung Quốc lần thứ 3 đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam theo một kịch bản đầy may mắn. Pha tạt bóng từ cánh phải chạm vai cầu thủ mang áo số 13 rồi đổi hướng đi thẳng vào khung thành.

Đáng chú ý, Lý Đức tỏ ra không giữ được bình tĩnh sau pha va chạm gây tranh cãi với đối thủ và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định dứt khoát của trọng tài khiến các cầu thủ U23 Việt Nam sững sờ, trong khi ban huấn luyện bên ngoài đường biên không giấu được sự thất vọng.

Sau đó, sau khi tham khảo lại băng hình quay chậm, trọng tài người Australia xác định cầu thủ U23 Trung Quốc rơi vào thế việt vị, qua đó không công nhận bàn thắng.

Việc mất người đẩy U23 Việt Nam vào thế khó trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. U23 Việt Nam đang gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của Trung Quốc. Đối thủ không ngại va chạm, thực hiện những pha pressing rát khi cầu thủ áo đỏ đưa bóng qua vạch giữa sân.

Cả khi Nguyễn Đình Bắc vào sân đầu hiệp 2, lối chơi tấn công của U23 Việt Nam vẫn tỏ ra khá bế tắc.