U23 Việt Nam trả giá vì phút mất tập trung

U23 Trung Quốc tận dụng tốt một khoảnh khắc mất tập trung của U23 Việt Nam để ghi bàn mở tỷ số, qua đó tạo bước ngoặt quan trọng cho trận bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam trả giá vì lơ là

Ngay đầu hiệp hai, khi thế trận vẫn đang ở trạng thái giằng co, U23 Việt Nam bất ngờ bộc lộ sự chệch choạc trong khâu tổ chức phòng ngự. Một tình huống xử lý thiếu dứt khoát bên phần sân nhà khiến đội bóng áo đỏ phải chịu quả phạt góc ở phút 48, khởi nguồn cho bàn thua đáng tiếc.

Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của U23 Trung Quốc, hàng thủ U23 Việt Nam rơi vào trạng thái hỗn loạn. Xuân Bắc là người theo kèm trực tiếp Peng Xiao (số 15), nhưng trong pha tranh chấp ban đầu, cầu thủ này để đối phương ngã xuống sân. Tuy nhiên, Peng Xiao nhanh chóng đứng dậy, thể hiện sự lì lợm và khả năng phán đoán tình huống tốt.

Trong khoảnh khắc quyết định, Peng Xiao vẫn xoay sở rất nhanh trong không gian hẹp. Tiền vệ của U23 Trung Quốc đánh đầu cận thành, đưa bóng đi vào lưới U23 Việt Nam ở cự ly gần, khiến thủ môn Trung Kiên hoàn toàn không kịp phản xạ. Bàn thắng được ghi trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

Xét về mặt chiến thuật, đây là tình huống cho thấy điểm yếu trong khâu phòng ngự các tình huống cố định của U23 Việt Nam. Cả Trung Kiên lẫn Xuân Bắc đều tỏ ra bị động, trong khi các đồng đội còn lại bận theo người và không kịp bọc lót. Việc Peng Xiao có đủ thời gian đứng dậy, chọn vị trí rồi dứt điểm cho thấy sự thiếu kết nối và phản ứng chậm của hệ thống phòng ngự áo đỏ.

Đáng chú ý, hàng thủ U23 Việt Nam có dấu hiệu chệch choạc sau khi trung vệ chủ chốt Hiểu Minh buộc phải rời sân từ giữa hiệp một. Sự xáo trộn về nhân sự lẫn tâm lý thi đấu khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ không còn giữ được sự chắc chắn cần thiết, qua đó dẫn tới bàn thua mang tính bước ngoặt.

